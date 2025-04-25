Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
В Британии разрабатывают технологию строительства небоскребов с использованием дронов
Летающие роботы смогут работать на больших высотах и в труднодоступных местах.

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Бристольского университета разрабатывают технологию, которая позволит дронам самостоятельно возводить конструкции в воздухе. Этот метод, известный как воздушное аддитивное производство (Aerial AM), возможно, будет задействован для строительства высотных зданий и работы в сложных условиях.

Традиционные строительные методы сталкиваются с естественными ограничениями — краны и наземные роботы не могут работать на экстремальных высотах или в труднодоступных местах. Летающие роботы лишены этих недостатков. Они способны перемещаться в трехмерном пространстве, добираться до удаленных участков и работать там, где невозможно установить строительные леса или тяжелую технику.

Технология предполагает использование роев дронов, оснащенных манипуляторами для точного нанесения строительных материалов. Такие системы особенно перспективны для оперативного ремонта высотных конструкций, строительства в горной местности или зонах стихийных бедствий. В перспективе они могут применяться даже при освоении других планет.

Доктор Басаран Кочер из Бристольского университета отмечает, что, хотя технология демонстрирует впечатляющий потенциал, перед массовым внедрением предстоит решить несколько ключевых задач. Необходимо повысить прочность строительных материалов, разработать точные системы навигации для работы на открытом воздухе и обеспечить слаженное взаимодействие множества дронов одновременно.

Практические испытания уже начались в Швейцарии на базе DroneHub при EMPA. Здесь тестируют возможности летающих строительных машин в реальных условиях, а не в лаборатории. Особое внимание уделяется созданию легких и стабильных материалов, которые смогут выдерживать нагрузки при сохранении малого веса.

Юсуф Фуркан Кая, ведущий специалист проекта, подчеркивает, что система автономности дронов включает пять уровней развития — от простого следования маршруту до полной независимости, когда роботы смогут анализировать среду и корректировать процесс строительства в реальном времени. Это не просто теория, а конкретный план развития технологии.

Первые практические применения могут появиться в сфере ликвидации последствий стихийных бедствий, где дроны смогут оперативно возводить временные укрытия в затопленных или разрушенных районах. В строительной отрасли технология сначала найдет применение при ремонте фасадов высотных зданий и мостов, где традиционные методы требуют значительных временных и финансовых затрат.

Хотя до строительства небоскребов силами одних только дронов пока далеко, исследователи уверены, что их разработка может существенно повлиять на современные строительные технологии.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#робототехника #инновации #строительство #небоскребы #аддитивные технологии #строительные дроны
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге открылся крупнейший в России завод по производству металлорежущего инструмента
4
Poco F7 выйдет в мае с аккумулятором на 7550 мАч и процессором Snapdragon 8s Gen 4
3
Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
2
Российские ученые разрабатывают двигатели типа «электроспрей» на ионной жидкости для наноспутников
+
Casio представила часы MR-G Frogman MRG-BF1000RG для профессионального дайвинга
+
Не стало Алексея aka Traktor
16
CATL запустила серийное производство натрий-ионных аккумуляторов с запасом хода 300 миль
1
Разборка часов Garmin Fenix 8 Solar показала использование компонентов от предыдущего поколения
1
Minisforum представила ПК MS-A2 с процессором AMD Ryzen 9 9955HX
+
MediaTek Dimensity 9300 был протестирован в AnTuTu и Geekbench
1
В Radeon RX 9070 XT обнаружили память Samsung GDDR6
6
93% продавцов ожидают изменений в работе российских маркетплейсов
4
Nissan по итогам минувшего фискального года должна потерять рекордные $5,3 млрд
+
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на RTX 4060 выдаёт 30 FPS при 1080p на высоких настройках
7
Юрлица компании «Леста», управляющей «Миром танков» и «Миром кораблей», попали под арест
3
Фильм «Холоп 3» планируют выпустить в 2026 году
+
Для "ультранастроек" Oblivion Remastered вам понадобится Geforce RTX 4090
6
Предчувствие кризиса вызвало рост спроса на старые процессоры Intel
2
Анонсированы Honor GT Pro и Realme GT 7 – флагманы с аккумуляторами на 7200 мАч
+
Intel анонсировала автомобильные SoC Frisco Lake и Grizzly Lake
+

Популярные статьи

Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
38
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
26
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
8
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
12
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
121
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
11
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
6
Реально ли платить криптой в российских магазинах - действительно рабочий и законный способ
+
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
1

Сейчас обсуждают

K_Abadonna
16:23
Покойся с миром.
Не стало Алексея aka Traktor
Фельдшер
16:18
Наивный омериканский дедушка!) Воровство и глупость хохлов, вот причина.
Трамп назвал стремление Украины в НАТО причиной начала текущего конфликта
Dimkovski
16:16
Это что за бенч? Не игровой - лесом !
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
Henry Morgan
16:14
сомнительных оправданий говоришь?! Ну ок. Мне хватило минуты на поиск этого.
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
Фельдшер
16:13
как гривна не сможет
Google запустила программу бесплатной замены аккумуляторов на Pixel 7a из-за вздутия
Фельдшер
16:13
Это уже только банкирам интересно. Всем остальным в России насрать.
Google запустила программу бесплатной замены аккумуляторов на Pixel 7a из-за вздутия
Тимур Иванов
16:12
11400 тоже pci e 4.0, у самого такой
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
pumas
16:06
https://chromewebstore.google.com/detail/youtube-row-fixer/kehjfphhkfppnnjhdfhanmehkegdppho https://github.com/sapondanaisriwan/youtube-row-fixer
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
typym6ek
16:06
Ещё и холодный
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
aleximus777
16:06
Так а как оно там, с X4? Я фанател от X3 со всеми нюансами, но Х4 долго не выдержал. Последней каплей стала длительность загрузки. ssd, i9, 4090 - cидишь и ждешь, как будто 40 лет назад игру с кассетн...
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем