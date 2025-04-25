Летающие роботы смогут работать на больших высотах и в труднодоступных местах.

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Бристольского университета разрабатывают технологию, которая позволит дронам самостоятельно возводить конструкции в воздухе. Этот метод, известный как воздушное аддитивное производство (Aerial AM), возможно, будет задействован для строительства высотных зданий и работы в сложных условиях.

Традиционные строительные методы сталкиваются с естественными ограничениями — краны и наземные роботы не могут работать на экстремальных высотах или в труднодоступных местах. Летающие роботы лишены этих недостатков. Они способны перемещаться в трехмерном пространстве, добираться до удаленных участков и работать там, где невозможно установить строительные леса или тяжелую технику.

Технология предполагает использование роев дронов, оснащенных манипуляторами для точного нанесения строительных материалов. Такие системы особенно перспективны для оперативного ремонта высотных конструкций, строительства в горной местности или зонах стихийных бедствий. В перспективе они могут применяться даже при освоении других планет.

Доктор Басаран Кочер из Бристольского университета отмечает, что, хотя технология демонстрирует впечатляющий потенциал, перед массовым внедрением предстоит решить несколько ключевых задач. Необходимо повысить прочность строительных материалов, разработать точные системы навигации для работы на открытом воздухе и обеспечить слаженное взаимодействие множества дронов одновременно.

Практические испытания уже начались в Швейцарии на базе DroneHub при EMPA. Здесь тестируют возможности летающих строительных машин в реальных условиях, а не в лаборатории. Особое внимание уделяется созданию легких и стабильных материалов, которые смогут выдерживать нагрузки при сохранении малого веса.

Юсуф Фуркан Кая, ведущий специалист проекта, подчеркивает, что система автономности дронов включает пять уровней развития — от простого следования маршруту до полной независимости, когда роботы смогут анализировать среду и корректировать процесс строительства в реальном времени. Это не просто теория, а конкретный план развития технологии.

Первые практические применения могут появиться в сфере ликвидации последствий стихийных бедствий, где дроны смогут оперативно возводить временные укрытия в затопленных или разрушенных районах. В строительной отрасли технология сначала найдет применение при ремонте фасадов высотных зданий и мостов, где традиционные методы требуют значительных временных и финансовых затрат.

Хотя до строительства небоскребов силами одних только дронов пока далеко, исследователи уверены, что их разработка может существенно повлиять на современные строительные технологии.