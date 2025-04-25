Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Экономист Тимофеев составил рейтинг цен на мясо для шашлыка в российских регионах
Экономист назвал регионы, где мясо для пикника обойдется дешевле всего. Разница в стоимости между самыми дорогими и дешёвыми регионами достигает 2,5 раз.

Накануне майских праздников экономист Александр Тимофеев из РЭУ им. Плеханова проанализировал цены на мясо для шашлыка в разных регионах России. Оказалось, что стоимость пикника может отличаться в разы в зависимости от места проживания.

Дороже всего обойдется шашлык из баранины жителям Магаданской области — почти 2900 рублей на компанию из четырех человек. Немного дешевле на Камчатке и Чукотке, где цена превышает 2600 рублей. В пятерку самых дорогих регионов также вошли Тверская и Владимирская области с ценником около 2400 рублей.

Наибольшую экономию получат жители Адыгеи, где тот же объем баранины стоит 1221 рубль. В Калининградской и Омской областях мясо для шашлыка обойдется в 1368 и 1435 рублей соответственно. Переход на курятину позволит сэкономить еще больше — в 39 регионах такой шашлык будет стоить меньше 500 рублей.

Цены на другие виды мяса также сильно различаются. Говядина стоит от 1039 до 2175 рублей в зависимости от региона, свинина — от 658 до 1340 рублей. При этом с начала года шашлык из говядины подорожал в среднем на 6,4%, а в некоторых регионах, например в Курганской области, рост превысил 17%.

Свинина показала наименьший рост цен — всего 1,6% по стране. В 14 регионах, включая Камчатку и Ненецкий автономный округ, ее стоимость даже снизилась. Курятина в целом подешевела на 3%, а в отдельных областях Центральной России — более чем на 10%.

Баранина осталась на прежнем уровне, хотя на Чукотке ее цена выросла на 17%, а в некоторых южных регионах, наоборот, снизилась. К окончательной стоимости пикника стоит добавить около 800 рублей на лаваш и овощи.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#экономика #пикник #индекс шашлыка #шашлык #майские праздники #цены на мясо
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге открылся крупнейший в России завод по производству металлорежущего инструмента
4
Poco F7 выйдет в мае с аккумулятором на 7550 мАч и процессором Snapdragon 8s Gen 4
3
Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
2
Casio представила часы MR-G Frogman MRG-BF1000RG для профессионального дайвинга
+
Российские ученые разрабатывают двигатели типа «электроспрей» на ионной жидкости для наноспутников
+
Не стало Алексея aka Traktor
14
CATL запустила серийное производство натрий-ионных аккумуляторов с запасом хода 300 миль
1
Разборка часов Garmin Fenix 8 Solar показала использование компонентов от предыдущего поколения
1
MediaTek Dimensity 9300 был протестирован в AnTuTu и Geekbench
1
Minisforum представила ПК MS-A2 с процессором AMD Ryzen 9 9955HX
+
93% продавцов ожидают изменений в работе российских маркетплейсов
4
В Radeon RX 9070 XT обнаружили память Samsung GDDR6
5
Nissan по итогам минувшего фискального года должна потерять рекордные $5,3 млрд
+
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на RTX 4060 выдаёт 30 FPS при 1080p на высоких настройках
7
Юрлица компании «Леста», управляющей «Миром танков» и «Миром кораблей», попали под арест
3
Анонсированы Honor GT Pro и Realme GT 7 – флагманы с аккумуляторами на 7200 мАч
+
Для "ультранастроек" Oblivion Remastered вам понадобится Geforce RTX 4090
6
Фильм «Холоп 3» планируют выпустить в 2026 году
+
Минобороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не может больше быть гарантом безопасности Европы
1
Igor's Lab: перегрев компонентов видеокарт RTX 50 заложен на этапе проектирования
1

Популярные статьи

Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
18
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
36
Почему видеокарты в РФ начали стремительно дешеветь, и за что геймерам нужно благодарить Трампа
14
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
24
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
12
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
121
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
10
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
4
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
+

Сейчас обсуждают

Борис Игнашин
13:10
Народ не хочет, чтобы процессоры глбчили и дозли. Берут старое, проверенное
Предчувствие кризиса вызвало рост спроса на старые процессоры Intel
OgoGoLog
13:03
... убери государство - и народ станет врагом сам себе.
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
RandomXP
13:01
О, судя по всему у них все плохо и народ перестал деньги нести. А для тех, кто в танке: сейчас нереально высокая ставка по депозитам. Как только ключевая ставка рефинансирования начнет снижаться - буд...
Первый зампред ВТБ посоветовал следить за ситуацией в мире, прежде чем вкладывать деньги в золото
Александр Ломакин
13:00
Тема не раскрыта! Альтернативные советы: 1. Основная проблема - чаще отвал чипа GPU, реже CPU - их сейчас тоже паяют, а не вставляют в сокет. Решение - следить за температурой комплектующих (утилит по...
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
Юрий Талдыкин
12:55
4060 хоть отрабатывает свое. Каким гением надо быть чтобы купить за 2 килобакса кирпич и потом ныть о черных экранах и оплавленных контактах
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
Михаил Лукиных
12:51
Основной враг народа -это собственное государство
Почему китайские машины стали исчезать с российского рынка автомобилей
Адам Теслюк
12:47
да. проблема явно есть. у моей gigabyte aorus чип 64, а память аж 94! (тесты в суперпозишн)
В Radeon RX 9070 XT обнаружили память Samsung GDDR6
OgoGoLog
12:46
Заявлять про "страдания киевлян", когда есть записи работы украинского ПВО в ту ночь над городом - верх цинизма. Причём работа ПВО была на столько неаккуратна, что эксперты удивляются, почему так мало...
Лавров подтвердил готовность России к сделке С США по урегулированию конфликта на Украине
topoSP
12:44
😞
Не стало Алексея aka Traktor
UzBas
12:41
Скорее всего разошлись с договоренностями. Не будут его дергать. Надо было бы и без доков достали.
Арбитражный суд Москвы не стал привлекать Чубайса к ответственности по миллиардным долгам «Лиры»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем