Экономист назвал регионы, где мясо для пикника обойдется дешевле всего. Разница в стоимости между самыми дорогими и дешёвыми регионами достигает 2,5 раз.

Накануне майских праздников экономист Александр Тимофеев из РЭУ им. Плеханова проанализировал цены на мясо для шашлыка в разных регионах России. Оказалось, что стоимость пикника может отличаться в разы в зависимости от места проживания.

Дороже всего обойдется шашлык из баранины жителям Магаданской области — почти 2900 рублей на компанию из четырех человек. Немного дешевле на Камчатке и Чукотке, где цена превышает 2600 рублей. В пятерку самых дорогих регионов также вошли Тверская и Владимирская области с ценником около 2400 рублей.

Наибольшую экономию получат жители Адыгеи, где тот же объем баранины стоит 1221 рубль. В Калининградской и Омской областях мясо для шашлыка обойдется в 1368 и 1435 рублей соответственно. Переход на курятину позволит сэкономить еще больше — в 39 регионах такой шашлык будет стоить меньше 500 рублей.

Цены на другие виды мяса также сильно различаются. Говядина стоит от 1039 до 2175 рублей в зависимости от региона, свинина — от 658 до 1340 рублей. При этом с начала года шашлык из говядины подорожал в среднем на 6,4%, а в некоторых регионах, например в Курганской области, рост превысил 17%.

Свинина показала наименьший рост цен — всего 1,6% по стране. В 14 регионах, включая Камчатку и Ненецкий автономный округ, ее стоимость даже снизилась. Курятина в целом подешевела на 3%, а в отдельных областях Центральной России — более чем на 10%.

Баранина осталась на прежнем уровне, хотя на Чукотке ее цена выросла на 17%, а в некоторых южных регионах, наоборот, снизилась. К окончательной стоимости пикника стоит добавить около 800 рублей на лаваш и овощи.