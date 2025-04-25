Профессор Финансового университета Надежда Капустина предупредила, что укрепление рубля ниже 75 за доллар может привести к дефициту бюджета. Аналитики считают оптимальным диапазон 85-100 рублей за доллар.

Российская бюджетная система наиболее стабильна при определенном диапазоне курса рубля. Как пояснила для РИА Новости профессор Финансового университета Надежда Капустина, падение доллара ниже 75 рублей создает серьезные риски для экономики. В таком случае бюджет может недополучить значительные суммы, что приведет к дефициту и необходимости срочных мер по его балансировке.

Ностальгические воспоминания о курсе 30-40 рублей за доллар, по мнению эксперта, не имеют под собой экономических оснований. Современная структура российской экономики делает такой сценарий практически невозможным без катастрофических последствий.

Основная проблема заключается в зависимости бюджета от нефтегазовых доходов. Слишком сильный рубль уменьшает рублевые поступления от экспорта энергоресурсов, ставя под угрозу выполнение социальных обязательств и государственных программ. Кроме того, сокращение рублевой массы негативно сказывается на предприятиях, работающих на внутренний рынок.

Капустина считает, что в текущих условиях оптимальным для экономики будет курс в диапазоне 85-100 рублей за доллар. Хотя текущее укрепление рубля вызывает определенное напряжение, ситуация остается управляемой и, вероятно, носит временный характер.

Аналитик Банки.ру Гаянэ Замалеева добавляет, что геополитические факторы продолжают влиять на курс национальной валюты. После прохождения пика налоговых выплат, когда экспортеры активно продают валюту, возможно ослабление рубля. К концу текущего года эксперты прогнозируют возвращение доллара к отметке 90-95 рублей.