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Король Нидерландов заявил о необходимости срочного укрепления обороноспособности страны
Король Виллем-Александр заявил о необходимости срочного укрепления обороноспособности страны. Власти планируют выделить более €1,1 млрд на военные нужды.

Король Нидерландов Виллем-Александр сделал необычно резкое заявление о необходимости срочного укрепления обороноспособности страны. Выступая на военной базе в провинции Лимбург, монарх заявил, что Нидерландам следует «вооружиться до зубов», чтобы гарантировать свою безопасность в условиях растущих международных угроз.

По словам короля, события на Украине и других горячих точках показали, что мир и стабильность больше нельзя воспринимать как данность. Виллем-Александр подчеркнул необходимость восстановления национального оборонного производства, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков.

Это заявление прозвучало на фоне планов правительства увеличить военные расходы. Лидер правящей Народной партии за свободу и демократию Дилан Йешилгёз-Зегериус сообщила о намерении инвестировать в оборону более €1,1 млрд в 2025 году. Эти средства пойдут на модернизацию вооружений, подготовку личного состава и развитие оборонной промышленности.

Нидерланды продолжают активно поддерживать Украину, несмотря на собственные оборонные нужды. В текущем году королевство планирует выделить Киеву €2 млрд военной помощи, включая €500 млн на производство дронов. Ранее страна уже передала Украине истребители Mirage 2000 и F-16.

Одновременно голландское правительство скептически относится к планам Еврокомиссии по масштабному перевооружению ЕС на €800 млрд. Местные власти опасаются, что участие в этой программе может привести к опасному росту государственного долга, поскольку Брюссель предлагает временно ослабить бюджетные ограничения для стран-участниц.

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#украина #нидерланды #ес #военные расходы #виллем-александр
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