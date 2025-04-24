Китайская автомобильная компания Chery продолжает расширять свое присутствие на мировом рынке, представив новый суббренд Himla, ориентированный исключительно на производство пикапов. Дебютная модель среднего размера была показана на Шанхайском автосалоне и позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux, Ford Ranger и Volkswagen Amarok.
Пикап Himla сохранил основные черты концепта KP11, представленного осенью 2024 года, но получил обновленный дизайн колес, новую цветовую гамму и менее агрессивный внешний вид по сравнению с прототипом. Фирменная решетка радиатора с логотипом Chery сочетается с эмблемой Himla на задней двери, стилизованной под горный массив.
Внешний дизайн сочетает массивные формы кузова с практичными элементами: алюминиевыми защитными пластинами, интегрированными подножками и увеличенным дорожным просветом. Интерьер выполнен в премиальном стиле с цифровой приборной панелью, крупным сенсорным экраном и светлыми кожаными сиденьями.
Технические характеристики пока не раскрываются, но эксперты предполагают использование лестничной рамы, что обеспечит конкурентоспособные показатели грузоподъемности и буксировки. В линейке силовых агрегатов ожидаются бензиновые и дизельные двигатели, а в перспективе — гибридные версии.
Himla планирует выйти на ключевые рынки пикапов, включая Европу, Ближний Восток и Латинскую Америку. В дальнейшем ассортимент расширят компактные и полноразмерные модели. Параллельно Chery возрождает бренд Rely, который займется производством пикапов с альтернативными силовыми установками, включая электромобили и plug-in гибриды.
Этот шаг усиливает позиции Chery в сегменте коммерческого транспорта, где китайские производители ранее не могли составить серьезной конкуренции японским и американским брендам. Успех Himla будет зависеть от сочетания цены, надежности и эксплуатационных качеств — факторов, которые традиционно определяют выбор в этом практичном сегменте. Однако завоевать доверие покупателей, привыкших к проверенным временем конкурентам, новому бренду будет непросто.