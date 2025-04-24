Китайский автопроизводитель Chery анонсировал новый бренд Himla, специализирующийся на пикапах. Первая модель среднего размера призвана составить конкуренцию Toyota Hilux и Ford Ranger.

Китайская автомобильная компания Chery продолжает расширять свое присутствие на мировом рынке, представив новый суббренд Himla, ориентированный исключительно на производство пикапов. Дебютная модель среднего размера была показана на Шанхайском автосалоне и позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux, Ford Ranger и Volkswagen Amarok.

Пикап Himla сохранил основные черты концепта KP11, представленного осенью 2024 года, но получил обновленный дизайн колес, новую цветовую гамму и менее агрессивный внешний вид по сравнению с прототипом. Фирменная решетка радиатора с логотипом Chery сочетается с эмблемой Himla на задней двери, стилизованной под горный массив.

Внешний дизайн сочетает массивные формы кузова с практичными элементами: алюминиевыми защитными пластинами, интегрированными подножками и увеличенным дорожным просветом. Интерьер выполнен в премиальном стиле с цифровой приборной панелью, крупным сенсорным экраном и светлыми кожаными сиденьями.

Технические характеристики пока не раскрываются, но эксперты предполагают использование лестничной рамы, что обеспечит конкурентоспособные показатели грузоподъемности и буксировки. В линейке силовых агрегатов ожидаются бензиновые и дизельные двигатели, а в перспективе — гибридные версии.

Himla планирует выйти на ключевые рынки пикапов, включая Европу, Ближний Восток и Латинскую Америку. В дальнейшем ассортимент расширят компактные и полноразмерные модели. Параллельно Chery возрождает бренд Rely, который займется производством пикапов с альтернативными силовыми установками, включая электромобили и plug-in гибриды.

Этот шаг усиливает позиции Chery в сегменте коммерческого транспорта, где китайские производители ранее не могли составить серьезной конкуренции японским и американским брендам. Успех Himla будет зависеть от сочетания цены, надежности и эксплуатационных качеств — факторов, которые традиционно определяют выбор в этом практичном сегменте. Однако завоевать доверие покупателей, привыкших к проверенным временем конкурентам, новому бренду будет непросто.