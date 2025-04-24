Минцифры планирует усилить контроль за мессенджерами, но не намерено их запрещать. Новые меры направлены на борьбу с мошенничеством.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил об ужесточении контроля за мессенджерами, но подчеркнул, что ведомство не планирует их запрещать. Основная цель новых мер — сократить возможности для мошенников, сохранив удобство сервисов для пользователей.

По словам министра, после успешного снижения числа мошеннических звонков благодаря технологии борьбы с подменными номерами, злоумышленники переключились на мессенджеры. Шадаев отметил, что эти платформы играют важную социальную роль, но требуют дополнительного регулирования для защиты граждан.

Минцифры уже работает над повышением прозрачности оборота SIM-карт и готовит второй пакет мер против кибермошенничества, который планируется доработать летом. Первый пакет, подписанный президентом 1 апреля, включает 30 инициатив. Среди них — право граждан отказываться от массовых рассылок, маркировка звонков от юрлиц и запрет на использование иностранных мессенджеров для коммуникации госорганов с банками и операторами связи.

Шадаев подчеркнул, что универсального решения проблемы нет — мошенники постоянно находят новые способы обмана. Однако ведомство намерено балансировать между безопасностью и удобством, избегая радикальных мер вроде полного запрета мессенджеров.

Эти шаги происходят на фоне роста киберпреступлений в России. По данным МВД, только за первый квартал 2025 года ущерб от мошенничества превысил 15 млрд рублей. Эксперты отмечают, что новые меры могут усложнить жизнь не только злоумышленникам, но и обычным пользователям, если регулирование окажется слишком жестким.

Пока Минцифры не раскрывает детали будущих инициатив, но очевидно, что мессенджеры ждут изменения — без крайностей, но с усиленным контролем.