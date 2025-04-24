Китайский производитель электромобилей BYD отправил в первое плавание крупнейшее в мире судно для перевозки автомобилей. BYD Shenzhen вмещает 9200 машин и соответствует строгим экологическим стандартам.

Китайская компания BYD отправила в первое плавание крупнейший в мире автовоз. Судно BYD Shenzhen длиной 219,9 метра и шириной 37,7 метра может перевозить до 9200 автомобилей одновременно, что на 100 единиц больше, чем у предыдущего рекордсмена — норвежских судов класса Aurora.

Конструкция включает 16 палуб и двухтопливную силовую установку, работающую на сжиженном природном газе (СПГ) и дизеле. Это решение снижает вредные выбросы и соответствует стандартам Международной морской организации. Максимальная скорость судна составляет 19 узлов (около 35 км/ч).

BYD Shenzhen оснащен дополнительными экологичными технологиями: гибридной аккумуляторной системой, оборудованием для очистки выхлопных газов и специальным покрытием корпуса, уменьшающим сопротивление воды. Во время стоянки в порту судно может подключаться к береговому электроснабжению, полностью исключая выбросы углекислого газа.

Это уже четвертое специализированное судно BYD для перевозки электромобилей. Компания планирует использовать флот для экспорта своей продукции по всему миру. Как отметил Ван Цзюньбао, представитель BYD, новые автовозы не только увеличат логистические возможности, но и продемонстрируют экологичные технологии Китая на международном рынке.

Запуск BYD Shenzhen совпадает с ростом экспорта китайских электромобилей. В 2023 году BYD обогнала Tesla по объемам продаж и продолжает расширять присутствие в Европе, Юго-Восточной Азии и других регионах. Увеличение флота позволит компании быстрее доставлять машины зарубежным клиентам, укрепляя свои позиции на глобальном рынке.