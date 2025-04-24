OpenAI выразила заинтересованность в приобретении браузера Chrome, если Google будет вынужден его продать по решению суда. Министерство юстиции США считает Chrome основой монопольного положения компании.

Министерство юстиции США продолжает антимонопольное разбирательство против Google, требуя структурных изменений в бизнесе компании. Один из возможных сценариев — принудительная продажа браузера Chrome, который регуляторы считают ключевым инструментом доминирования Google в поисковом рынке.

OpenAI, разработчик ChatGPT, не скрывает интереса к такому приобретению. Ник Терли, руководитель продукта OpenAI, во время судебных слушаний подтвердил, что компания рассмотрит возможность покупки Chrome, если он окажется на рынке. Ранее OpenAI уже пыталась сотрудничать с Google, предлагая интеграцию поисковой системы в ChatGPT, но получила отказ.

Сейчас ChatGPT использует данные Bing через партнерство с Microsoft, однако Терли отметил проблемы с качеством информации. Приобретение Chrome могло бы дать OpenAI прямой доступ к пользовательским данным и технологиям, ускорив развитие собственных ИИ-решений.

Министерство юстиции настаивает, что Chrome обеспечивает Google неоправданное преимущество, контролируя 64% рынка браузеров. Отделение браузера, по мнению регуляторов, ослабит монополию и оживит конкуренцию.

OpenAI уже готовится к возможным изменениям: компания разрабатывает браузер на базе Chromium и наняла бывших инженеров Google, участвовавших в создании Chrome. Если сделка состоится, Chrome может превратиться в платформу с глубокой интеграцией ИИ, изменив стандарты взаимодействия пользователей с интернетом.

Судья Амит Мехта пока скептически оценивает необходимость продажи Chrome, но показания OpenAI указывают на реальный интерес к активу. Исход дела определит не только судьбу браузера, но и баланс сил в технологической индустрии.