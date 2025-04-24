Министерство юстиции США продолжает антимонопольное разбирательство против Google, требуя структурных изменений в бизнесе компании. Один из возможных сценариев — принудительная продажа браузера Chrome, который регуляторы считают ключевым инструментом доминирования Google в поисковом рынке.
OpenAI, разработчик ChatGPT, не скрывает интереса к такому приобретению. Ник Терли, руководитель продукта OpenAI, во время судебных слушаний подтвердил, что компания рассмотрит возможность покупки Chrome, если он окажется на рынке. Ранее OpenAI уже пыталась сотрудничать с Google, предлагая интеграцию поисковой системы в ChatGPT, но получила отказ.
Сейчас ChatGPT использует данные Bing через партнерство с Microsoft, однако Терли отметил проблемы с качеством информации. Приобретение Chrome могло бы дать OpenAI прямой доступ к пользовательским данным и технологиям, ускорив развитие собственных ИИ-решений.
Министерство юстиции настаивает, что Chrome обеспечивает Google неоправданное преимущество, контролируя 64% рынка браузеров. Отделение браузера, по мнению регуляторов, ослабит монополию и оживит конкуренцию.
OpenAI уже готовится к возможным изменениям: компания разрабатывает браузер на базе Chromium и наняла бывших инженеров Google, участвовавших в создании Chrome. Если сделка состоится, Chrome может превратиться в платформу с глубокой интеграцией ИИ, изменив стандарты взаимодействия пользователей с интернетом.
Судья Амит Мехта пока скептически оценивает необходимость продажи Chrome, но показания OpenAI указывают на реальный интерес к активу. Исход дела определит не только судьбу браузера, но и баланс сил в технологической индустрии.