TSMC анонсировала планы по выпуску полупроводниковых пластин 1,4 нм к 2028 году. Новый техпроцесс A14 обеспечит рост производительности и снижение энергопотребления.

TSMC подтвердила планы по переходу на 1,4 нм техпроцесс к 2028 году. Новый узел, обозначенный как A14 или 14-ангстремный, станет следующим шагом после 2 нм архитектуры, которую компания уже начала осваивать. По данным Nikkei Asia, чипы A14 обеспечат прирост производительности на 15% и снизят энергопотребление на 30% по сравнению с более ранними решениями.

Информация о планах TSMC прозвучала на Североамериканском технологическом симпозиуме в Санта-Кларе. Генеральный директор компании CC Wei отметил, что спрос на более совершенные чипы растет, и TSMC готова отвечать требованиям рынка. Пока единственным конкурентом в этой гонке остается Samsung, но корейская компания недавно отказалась от собственного 1,4 нм проекта, сосредоточившись на 1 нм технологии с целевым сроком выпуска в 2029 году.

TSMC также анонсировала новую технологию упаковки чипов, которая позволит объединять разные компоненты в единый модуль. Ее массовое производство начнется в 2027 году, что может дать дополнительное преимущество перед конкурентами.

Пока неизвестно, кто станет первым заказчиком 1,4 нм решений, но Apple, как ключевой партнер TSMC, имеет высокие шансы на ранний доступ. В ближайшие годы основное внимание отрасли будет сосредоточено на отладке 2 нм производства, но уже сейчас ясно — гонка за нанометрами продолжается.