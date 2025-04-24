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Продажи Galaxy S25 Edge начнутся в конце мая в Южной Корее, Китае и США
Samsung проведет мероприятие 13 мая, где официально покажет Galaxy S25 Edge. Сверхтонкий флагман появится в продаже в конце месяца, но только в трех странах.

Samsung готовится представить новый флагманский смартфон — Galaxy S25 Edge. Официальный анонс устройства состоится 13 мая на отдельном мероприятии. Компания планирует раскрыть характеристики, варианты расцветок и цены, но пока не ясно, будет ли это полноценный ивент или онлайн-трансляция.

Продажи Galaxy S25 Edge начнутся в конце мая, однако устройство поступит только в Южную Корею, Китай и США. Предзаказы откроются 14 мая и продлятся до 20 числа. Первыми новинку получат покупатели в Южной Корее и Китае, затем — в США. Samsung пока не подтверждает планы по выходу модели в других регионах.

Изначально компания планировала выпустить лишь 40 000 экземпляров, но этот объем может измениться в зависимости от спроса. Если Galaxy S25 Edge окажется популярным, производство увеличат.

Ожидается, что его цена окажется между Galaxy S25 Plus и S25 Ultra.

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#сша #samsung #китай #смартфон #южная корея #анонс #флагман #релиз #galaxy s25 edge
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