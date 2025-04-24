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93% продавцов ожидают изменений в работе российских маркетплейсов
Почти все опрошенные селлеры (93%) заявили о необходимости изменений условий работы с российскими маркетплейсами. Главные претензии касаются высоких комиссий и штрафных санкций.

Центр социального проектирования "Платформа" провел масштабное исследование среди продавцов на маркетплейсах. В опросе участвовали 700 предпринимателей, а также были проведены 20 глубинных интервью. Результаты показали, что 93% респондентов выступают за изменение текущих правил работы с торговыми площадками.

Среди основных претензий селлеров лидируют высокие комиссии (40% жалоб) и жесткая система штрафов (24%). При этом 84% опрошенных отметили наличие серьезных проблем во взаимодействии с платформами. Однако 58% предпринимателей признают положительные изменения в работе маркетплейсов, особенно отмечая доступ к широкой аудитории покупателей (70%) и удобные логистические решения (56%).

На круглом столе, посвященном обсуждению исследования, представители власти и эксперты отметили дисбаланс в отношениях между площадками и продавцами. По их мнению, маркетплейсы, будучи организаторами торговых площадок, обладают значительно большими возможностями влияния на условия работы, чем отдельные продавцы.

73% участников опроса допускают необходимость государственного регулирования спорных вопросов. В настоящее время рассматриваются меры, которые помогут создать более сбалансированные правила взаимодействия между всеми участниками электронной торговли, учитывая интересы как площадок, так и продавцов.

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#россия #маркетплейсы #регулирование #электронная коммерция #комиссии #селлеры
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