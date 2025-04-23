Британские ученые разработали уникальную краску, способную убивать вирусы и бактерии, включая COVID-19, грипп и устойчивые к антибиотикам инфекции. В основе технологии — хлоргексидин, давно используемый в медицине антисептик.

Больницы, общественный транспорт и другие места скопления людей — идеальная среда для размножения опасных бактерий и вирусов. Даже после тщательной уборки на поверхностях могут месяцами сохраняться патогены, включая E. coli, Staphylococcus aureus (в том числе устойчивый к антибиотикам метициллин-резистентный золотистый стафилококк [MRSA]) и Clostridium difficile. Эти микроорганизмы не только выживают, но и обмениваются генами устойчивости, создавая еще более опасные штаммы.

Ученые из Ноттингемского университета нашли способ решить эту проблему. Они разработали краску, которая не просто покрывает стены, а активно уничтожает бактерии и вирусы при контакте. В основе состава — хлоргексидин, антисептик, широко применяемый в стоматологии и хирургии. На главном фото слева: обычная поверхность с микробами; справа: поверхность, окрашенная смолой, на которой нет микробов.

Главное преимущество новой краски — ее долговечность. Обычные дезинфицирующие средства быстро стираются или испаряются, а полимерная основа этой разработки удерживает активные компоненты на поверхности. Даже при частом касании покрытие не теряет эффективности и не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

Испытания показали, что краска справляется не только с бактериями, но и с вирусами, включая возбудителей гриппа и COVID-19. Производитель Indestructible Paint уже начал адаптировать технологию для массового производства.

Пока краска проходит дополнительные исследования, но ученые уверены: такая технология способна изменить подход к дезинфекции помещений, сделав их безопаснее без лишних усилий.