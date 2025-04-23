Mercedes-Benz показал Vision V — электрический концепт-кар, который совмещает функции лимузина и мультимедийного пространства. Главной особенностью стал 65-дюймовый выдвижной экран и система Dolby Atmos с 42 динамиками.

На шанхайском автосалоне Mercedes-Benz представил концепт Vision V, который переосмысливает саму идею премиального автомобиля. Эта электрическая новинка не просто транспортное средство, а скорее мобильное пространство для работы и отдыха, где традиционные элементы автомобильного дизайна уступили место смелым технологическим решениям.

Главной особенностью концепта стал 65-дюймовый выдвижной экран, который занимает почти всю переднюю панель салона. Когда двери закрыты, этот гигантский дисплей полностью скрывает от пассажиров второго ряда кабину водителя, создавая эффект настоящего кинозала. Звуковая система Dolby Atmos с 42 динамиками, включая вибромодули в сиденьях, довершает впечатление.

Дизайнеры Mercedes-Benz пошли на радикальные изменения во внешнем облике. Vision V напоминает скорее футуристическую яхту, чем традиционный автомобиль. Низкий силуэт с короткими свесами, плавные линии кузова и практически полное отсутствие выступающих элементов создают впечатление монолитного объема. Двери открываются автоматически с помощью электропривода, а вместо привычных зеркал установлены компактные камеры.

Особого внимания заслуживают световые решения. Решетка радиатора содержит 200 светодиодных элементов, которые "оживают" при приближении владельца, создавая своеобразное световое шоу. Задние фонари выполнены в виде 450 светодиодных ламелей, образующих сплошную светящуюся линию. Даже 24-дюймовые колесные диски получили полупрозрачные вставки с подсветкой, синхронизированной с внешней анимацией.

Салон концепта больше напоминает интерьер бутик-отеля, чем автомобиля. Кожаные сиденья Nappa с алюминиевыми вставками легко трансформируются в почти плоское ложе. Вставки из редкого капового дерева соседствуют с высокотехнологичными решениями - например, стеклянными панелями в дверях, которые могут становиться прозрачными или матовыми по желанию пассажиров. Встроенная система ароматизации с изменяющимися запахами дополняет атмосферу.

Mercedes предлагает семь различных режимов использования пространства:

1) Кинотеатр с основным экраном и дополнительными проекторами на боковых стеклах.

2) Рабочее пространство с возможностью видеоконференций.

3) Игровая зона с подключенным рулем и гоночными симуляторами.

4) Караоке-зал с текстами песен на экранах.

5) Релакс-режим с медитативной графикой.

6) Виртуальный шоппинг с проекцией витрин на стекла.

7) Навигация с 360-градусной проекцией маршрута.

Технические характеристики пока остаются в тени дизайнерских и технологических новшеств. Известно, что концепт построен на перспективной платформе VAN.EA, которая должна лечь в основу будущих серийных моделей. Часть крыши занята солнечными панелями, обеспечивающими питание мультимедийных систем. Аэродинамика оптимизирована для максимального запаса хода, хотя конкретные цифры производитель не называет. Серийные версии подобных автомобилей могут появиться не раньше 2026 года.

Vision V демонстрирует новый подход Mercedes-Benz к концепции премиального транспорта. В отличие от Tesla, делающей ставку на автономное вождение, немецкий концерн акцентирует внимание на комфорте и мультимедийных возможностях. Концепт предлагает рассматривать автомобиль не просто как средство передвижения, а как многофункциональное пространство, где время в пути можно провести с максимальной пользой и удовольствием.

Эксперты отмечают, что подобные разработки отражают общий тренд в премиум-сегменте. Производители все чаще задумываются о том, как превратить салон автомобиля в комфортное жилое пространство. Vision V идет еще дальше, предлагая по сути мобильный мультимедийный центр, который может адаптироваться под разные сценарии использования - от деловой поездки до семейного отдыха.

При этом Mercedes подчеркивает, что Vision V - не просто демонстратор технологий, а вполне реализуемый проект. Многие элементы концепта, включая систему освещения и трансформирующийся салон, могут появиться на серийных моделях в ближайшие годы. Остается открытым вопрос цены - подобные решения неизбежно скажутся на стоимости автомобиля, но для целевой аудитории премиальных моделей Mercedes этот фактор может оказаться не столь существенным.