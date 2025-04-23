На бывшем заводе Volkswagen в Калуге начнут выпускать четыре кроссовера под новым брендом Tenet. Первые модели появятся в 2025 году, а производство постепенно перейдет от крупноузловой к полной сборке.

В Калуге на бывшем заводе Volkswagen развернут производство четырех кроссоверов под брендом Tenet. Первая модель — паркетник С-класса, который уже показали на официальных изображениях. По данным «Российской газеты», это может быть адаптированная версия китайского Chery Tiggo 7L, недавно появившегося в продаже.

Позже линейку дополнят два более крупных кроссовера D-сегмента и компактная модель B-класса, близкая по габаритам к Chery Tiggo 4 (4,3 м в длину, 1,8 м в ширину). Все новинки должны выйти в 2025 году.

Производство организует «АГР Холдинг» совместно с китайской Defetoo. Сначала автомобили будут собирать из готовых узлов, но к третьему кварталу перейдут на мелкоузловую сборку. В дальнейшем планируют наладить полный цикл, включая сварку и покраску кузовов.

Первые дилерские центры Tenet могут открыться уже в апреле-мае. Ранее бренд позиционировали как премиальный, но точные цены и технические характеристики пока не раскрывают.

Проект стартовал после ухода Volkswagen, а китайские партнеры обеспечивают технологии и платформы. Если сборка по полному циклу начнется, это повысит локализацию, но пока машины остаются фактически адаптированными версиями моделей Chery.