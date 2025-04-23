Intel планирует масштабное сокращение штата, которое затронет около 20% сотрудников компании. Решение может быть объявлено уже на этой неделе вместе с финансовыми результатами за первый квартал.

Intel готовится к одному из самых крупных сокращений в своей истории — компания может уволить более 21 000 сотрудников, что составит около 20% от общего числа работников. По данным Bloomberg, официальное заявление появится в конце недели вместе с отчетом о финансовых результатах за первый квартал 2025 года.

Это будет первое серьезное кадровое решение под руководством нового CEO Лип-Бу Тана, который сменил Пэта Гелсингера в начале года. Аналитики отмечают, что Тан демонстрирует более агрессивный подход к оптимизации расходов по сравнению с предшественником.

Еще в 2024 году Intel анонсировала программу сокращения затрат на $10 млрд, включая увольнения 10 000 сотрудников. Однако тогда численность персонала оставалась стабильной — около 110 000 человек. Нынешние планы выглядят более радикальными и могут сигнализировать о смене стратегии.

Инвесторы восприняли новость позитивно — акции компании выросли на 4% в ходе основных торгов и еще на 2% после закрытия рынка. Ожидается, что дополнительные меры по сокращению расходов будут представлены 29 апреля на мероприятии Intel Foundry Day, где могут объявить о создании нового совместного предприятия.

Сейчас Intel переживает непростой период, пытаясь сохранить конкурентоспособность на фоне растущего давления со стороны AMD, NVIDIA и азиатских производителей чипов. Массовые увольнения — болезненный, но ожидаемый шаг в условиях необходимости структурных изменений.