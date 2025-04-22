Мировые цены на нефть во вторник увеличились более чем на 1%, компенсируя падение предыдущего дня. Аналитики связывают динамику с ожиданиями роста предложения иранской нефти и данными по запасам в США.

Сегодня днем нефтяные котировки ускорили рост после снижения накануне. Фьючерсы на Brent прибавили 1,24%, достигнув $67,08 за баррель, а WTI подорожал на 1,44%, до $63,31. Утром рост не превышал 1%, но к середине дня динамика усилилась.

Накануне цены упали более чем на 2,5% из-за опасений инвесторов. Основными факторами стали возможное возвращение иранской нефти на рынок и риски для глобальной экономики из-за торговых пошлин США. Аналитики WSJ отмечают, что дальнейший рост может ограничить геополитика, экономические факторы и сезонные колебания.

В среду станет известно, как изменились запасы нефти в США. На прошлой неделе они увеличились на 0,5 млн баррелей при ожидаемом росте на 0,4 млн. Эти данные также влияют на рыночные настроения.