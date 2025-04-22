Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Zephyr представила энергоэффективную видеокарту AMD Radeon RX 6500
Китайский производитель Zephyr выпустил компактную видеокарту Radeon RX 6500 на архитектуре Navi 24. Устройство не требует дополнительного питания и подходит для малогабаритных ПК.

Китайская компания Zephyr представила новую видеокарту Radeon RX 6500 4G DUAL ITX под названием "Breeze". Устройство построено на архитектуре RDNA 2 и использует графический процессор Navi 24, не требуя дополнительного питания – вся необходимая энергия поступает через слот PCIe.

Карта отличается компактными размерами (171×110×37 мм) и оснащена двумя вентиляторами охлаждения. Максимальное энергопотребление не превышает 55 Вт, что позволяет обойтись без дополнительных кабелей питания. Выходы включают один разъем HDMI и один DisplayPort.

По характеристикам RX 6500 представляет собой урезанную версию RX 6500 XT. Обе модели используют одинаковое количество вычислительных блоков (16), но новая карта работает на пониженных частотах: базовая составляет 1728 МГц, с возможностью динамического разгона до 2066 МГц. Это заметно ниже показателей XT-версии, где базовая частота начинается с 2310 МГц.

Скорость видеопамяти GDDR6 также снижена с 18 до 16 Гбит/с при сохранении 64-битной шины. Объем памяти остался прежним – 4 ГБ, что может ограничивать производительность в современных играх. Пропускная способность составляет 144 ГБ/с, что ниже средних показателей для современных решений.

Первоначальная версия RX 6500 XT, выпущенная в 2022 году, получила смешанные отзывы из-за ограниченных возможностей при относительно высокой цене. Новая модель сохраняет многие спорные особенности предшественницы, но позиционируется как более энергоэффективное решение для компактных систем.

Главное преимущество RX 6500 – возможность работы без дополнительного питания, что делает ее интересным вариантом для малогабаритных сборок. Небольшие габариты и низкое тепловыделение позволяют использовать карту в мини-ПК и HTPC-системах.

Пока нет информации о планах AMD по выходу этой модели на западные рынки. В настоящее время карта доступна только в Китае через партнера Xifeng. Для многих пользователей ключевым фактором при выборе может стать цена, которая пока не раскрывается производителем.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#amd #radeon #видеокарта #navi 24 #компактные пк #rx 6500
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
4
Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600 получил допуск к полётам в Китае
+
Американское предприятие TSMC уже принесло ей $1,2 млрд убытков и ни цента выручки
+
Casio анонсировала военные часы G-Shock MR-G Frogman на май
1
В России компании пересматривают свои взгляды на возрастных сотрудников
2
Аниме в России обошло по популярности американские сериалы
4
Немецкий орган безопасности BSI рекомендует сменить операционную систему Windows 10
1
Ремейк TES IV: Oblivion выйдет сегодня в 19:00 по МСК
2
Fallout 3 Remake разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games
+
Seagate заявила, что SSD за 5 лет наносят вред экологии в 160 раз больше, чем HDD
6
ЕС вводит новый ярлык для смартфонов и планшетов с 20 июня 2025 года
+
NYT: Министр обороны США обсуждал авиаудары по Йемену в личном чате с родственниками
+
Флагман Oppo Find X8 Ultra прошёл тесты дисплея, батареи и камер от GSMArena
+
Будущие видеокарты Intel Arc могут использовать память GDDR7
1
Reuters: Проданный компании из Китая самолёт Boeing 737 MAX вынужденно вернулся в США из-за пошлин
+
В Android Police назвали 6 причин не гнаться за покупкой сверхтонкого смартфона
+
Ожидается, что Radeon PRO W9000 будет использовать кристалл Navi 48 XTW
+
SAPPHIRE выпустила AMD Radeon RX 9070 и 9070 XT в исполнении METAL PULSE
+
Администрация Трампа подготовила почву для полного выхода из украинского конфликта
+
Мировые сборы «Майнкрафта» пересекли отметку в $700 млн
+

Популярные статьи

Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
144
Итоги гоночного уик-энад 19-20 апреля
+
Как отличить поддельный геймпад для Xbox 360 от оригинального
10
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
12
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
8
Лишайники могут выжить почти в любых условиях, а некоторые из них - даже на Марсе
+
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
11

Сейчас обсуждают

Mallory
18:38
Расскажите, о каких ужасных часах страданий для запуска игр идет речь например на этом устройстве? Что вам Рабинович напел?
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
guanokot
18:23
хочешь поиграть - поставь винду и не e6и мозга. линуксоиды не играть хотят, а хотят страдать, запуская игры. более чем уверен, что после часов страданий и успешного запуска они больше никогда не верну...
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
VladTag
18:23
В Кремле сообщили о плане спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа приехать в Москву на этой неделе
Ненавижу Bernigan'a
18:16
твой конч в 2 к без физикс -снова Титул глубокая глотка.тут как опровергнешь.и не сравнение и не амд карту тестируют.ой какие плохие да.правду показали.и тут всрался с намного более лучшим процом 5600...
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Сергей Анатолич
18:09
Да давай уже на 100500%, а то уже не смешно!😁
Япония испытала первый в мире корабельный рельсотрон
Евгений Аликин
18:08
В РФПИ начали искать «крысу» после обнаружения у посланника Путина недвижимости в стране НАТО В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) начались внутренние проверки с целью найти источник «утечки» ...
В Кремле сообщили о плане спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа приехать в Москву на этой неделе
Eisbrecher
18:03
В какой перспективе? По 10 лет скоро картам стукнет.
Сравнение RTX 5060 Ti от Hardware Unboxed показало значительный разрыв между версиями на 8 и 16 ГБ
Незваный Гость
17:59
А ждали что-то другого в 25г Затычка
Сравнение RTX 5060 Ti от Hardware Unboxed показало значительный разрыв между версиями на 8 и 16 ГБ
Shehenbek-Tant-Ogly
17:59
Не, не тут. Я провёл гинекологическое расследование. Похоже, что-то тут. Точнее не скажу, а то епало набить много желающих, а жить то так хотца в моём новом курятнике.
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
Евгений Аликин
17:56
🔥🔞#движуха Взрывы на 51-м арсенале ГРАУ Минобороны РФ главного ракетно-артиллерийского управления во Владимирской области. Москва не далеко. По неофициальным данным, из поселка Барсово эвакуировано...
Украина требует от Германии почти треть военной техники Бундесвера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем