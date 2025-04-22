Китайский производитель Zephyr выпустил компактную видеокарту Radeon RX 6500 на архитектуре Navi 24. Устройство не требует дополнительного питания и подходит для малогабаритных ПК.

Китайская компания Zephyr представила новую видеокарту Radeon RX 6500 4G DUAL ITX под названием "Breeze". Устройство построено на архитектуре RDNA 2 и использует графический процессор Navi 24, не требуя дополнительного питания – вся необходимая энергия поступает через слот PCIe.

Карта отличается компактными размерами (171×110×37 мм) и оснащена двумя вентиляторами охлаждения. Максимальное энергопотребление не превышает 55 Вт, что позволяет обойтись без дополнительных кабелей питания. Выходы включают один разъем HDMI и один DisplayPort.

По характеристикам RX 6500 представляет собой урезанную версию RX 6500 XT. Обе модели используют одинаковое количество вычислительных блоков (16), но новая карта работает на пониженных частотах: базовая составляет 1728 МГц, с возможностью динамического разгона до 2066 МГц. Это заметно ниже показателей XT-версии, где базовая частота начинается с 2310 МГц.

Скорость видеопамяти GDDR6 также снижена с 18 до 16 Гбит/с при сохранении 64-битной шины. Объем памяти остался прежним – 4 ГБ, что может ограничивать производительность в современных играх. Пропускная способность составляет 144 ГБ/с, что ниже средних показателей для современных решений.

Первоначальная версия RX 6500 XT, выпущенная в 2022 году, получила смешанные отзывы из-за ограниченных возможностей при относительно высокой цене. Новая модель сохраняет многие спорные особенности предшественницы, но позиционируется как более энергоэффективное решение для компактных систем.

Главное преимущество RX 6500 – возможность работы без дополнительного питания, что делает ее интересным вариантом для малогабаритных сборок. Небольшие габариты и низкое тепловыделение позволяют использовать карту в мини-ПК и HTPC-системах.

Пока нет информации о планах AMD по выходу этой модели на западные рынки. В настоящее время карта доступна только в Китае через партнера Xifeng. Для многих пользователей ключевым фактором при выборе может стать цена, которая пока не раскрывается производителем.