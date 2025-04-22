Компания Dubai Taxi Company заключила сделку с BYD на поставку 200 электромобилей Seal. Это часть плана по полной электрификации таксопарка к 2040 году.

Dubai Taxi Company (DTC) добавит в свой парк 200 электромобилей BYD Seal. Сделка стала очередным шагом в реализации плана по переходу на экологичный транспорт — к 2040 году компания намерена полностью отказаться от машин с ДВС.

BYD Seal с запасом хода 600 км на одной зарядке пополнит таксопарк, который уже на 86% состоит из экологичных моделей авто. Всего DTC эксплуатирует более 9000 автомобилей. Китайские электрокары выбрали за технологию интеграции батареи в кузов, которая улучшает безопасность и эффективность использования автомобиля.

Дубай последовательно увеличивает количество электромобилей в таксопарках. В 2023 году Arab Taxi Company приобрела 269 Tesla Model 3, а к концу 2024 года DTC планирует ввести в эксплуатацию еще 250 «зеленых» такси. Первые электрокары появились в городе еще в 2017 году, когда местные власти закупили 172 Tesla разных моделей.

Переход на электромобили — часть стратегии ОАЭ по достижению нулевых выбросов к 2050 году. Власти Дубая активно развивают инфраструктуру для электротранспорта, включая зарядные станции и льготы для владельцев экологичных авто.