Средний размер карманных денег у российских детей увеличивается по мере их взросления. При этом родители постепенно ослабляют контроль за их расходованием.

Согласно новым данным, российские дети получают карманные деньги в зависимости от возраста. Малыши 7-10 лет в среднем имеют 620 рублей в неделю, причем 71% родителей ограничиваются суммой до 500 рублей. Подростки 11-14 лет получают уже больше – около 930 рублей, а старшеклассникам 15-17 лет родители выделяют в среднем 1320 рублей еженедельно.

Особенно интересна динамика родительского контроля. Среди младших школьников две трети родителей проверяют, на что дети тратят деньги. Но к старшим классам эта цифра снижается почти вдвое – до 45%. При этом большинство родителей (от 80% до 90% в разных возрастных группах) вообще дают детям карманные деньги, хотя некоторые практикуют систему "зарплаты" за хорошие оценки или помощь по дому.

Педагоги отмечают, что разумные суммы карманных денег - отличный инструмент финансового воспитания. Дети учатся планировать бюджет, делать выбор между сиюминутными желаниями и важными покупками. Главное – не давать слишком много, чтобы у ребенка сохранялся стимул разумно распоряжаться средствами.