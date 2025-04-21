Южнокорейский Институт внешнеэкономической политики (KIEP) рекомендует правительству подготовиться к возможному возобновлению сотрудничества с Россией в Арктике. Эксперты видят перспективы в сфере энергетики и судостроения.

Аналитики из Института внешнеэкономической политики (KIEP) опубликовали доклад, в котором призывают Южную Корею заранее проработать возможные сценарии взаимодействия с Россией в Арктике. Особое внимание уделено поставкам энергоресурсов – российский Север располагает значительными запасами СПГ, нефти и редкоземельных металлов.

Эксперты отмечают, что после возможного снятия санкций Россия может сделать ставку на развитие Арктики как драйвера экономики. Для ресурсозависимой Южной Кореи это открывает перспективы диверсификации поставок.

Отдельно подчеркивается потенциал сотрудничества в судостроении – южнокорейские верфи уже строили танкеры для российских арктических проектов. Однако аналитики предупреждают о рисках, включая усиление связей России с КНДР и конкуренцию с китайскими и американскими проектами.