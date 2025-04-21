Роспатент зарегистрировал новые товарные знаки KIA, разрешающие компании проектировать автомобильные заводы в России. Это происходит на фоне сообщений о планах южнокорейского автопроизводителя вернуться на российский рынок.

В апреле Роспатент утвердил три заявки KIA, поданные еще в сентябре 2023 года. Новые регистрации позволяют южнокорейской компании не только продавать автомобили в России, но и проектировать производственные предприятия, разрабатывать дизайн машин, выпускать технические жидкости.

Всего с начала года ведомство зарегистрировало шесть товарных знаков KIA. Это совпало с публикацией южнокорейского агентства Yonhap о планах автопроизводителя продавать в России 50 тысяч машин ежегодно к 2030 году.

Ранее СМИ сообщали, что другой южнокорейский автогигант Hyundai также рассматривает возможность возвращения на российский рынок, включая вариант выкупа своего бывшего завода в Санкт-Петербурге.