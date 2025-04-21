Магазины Venhub в Южной Калифорнии, полностью управляемые роботами, сократили затраты на строительство и эксплуатацию на 31%. Технология позволяет работать круглосуточно без персонала, предлагая покупателям более низкие цены.

Канал новостей NBC4 в Лос-Анджелесе сообщил, что магазины Venhub в Южной Калифорнии, где вместо продавцов работают роботы, смогли сократить расходы бизнеса почти на треть. Автоматизированные торговые точки не только экономят деньги владельцев, но и предлагают покупателям товары по более низким ценам.

Магазины Venhub работают без сотрудников — две роботизированные руки на металлической дорожке обслуживают покупателей 24/7. Система распознает товары с помощью компьютерного зрения, а сменные захваты позволяют брать продукты разной формы и размера.

Каждый магазин вмещает более 400 наименований, включая шесть умных холодильников. Владельцы контролируют запасы и продажи в реальном времени, а алгоритмы ИИ прогнозируют спрос, оптимизируя поставки.

Стоимость одной автоматизированной точки — $250–275 тыс., плюс ежемесячные платежи за софт ($2,5 тыс.) и обслуживание ($1,3 тыс.). В пересчете на час работы затраты составляют около $5,21, что дешевле найма персонала при калифорнийской минимальной зарплате от $16,50.





Покупатели отмечают более низкие цены — например, банка Coca-Cola стоит $0,79 вместо обычных $2. Отмечается также, что такой формат повышает безопасность: пуленепробиваемые окна, отсутствие наличных и внешние ящики для выдачи заказов снижают риск краж.