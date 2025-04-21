Китай опубликовал фотографии истребителя шестого поколения J-36, который демонстрирует значительные размеры и возможные боевые характеристики.

Недавно китайские государственные СМИ обнародовали кадры нового истребителя шестого поколения J-36. Этот самолет, по сообщениям, имеет длину около 23 метров и весит до 54 тонн, что значительно превышает характеристики современных китайских истребителей пятого поколения, таких как J-20.

Истребитель J-36, разработанный Chengdu Aircraft Corporation, привлек внимание благодаря своим внушительным размерам и уникальной конструкции. Он имеет бесхвостую треугольную форму, что позволяет ему быть менее заметным для радаров. Параллельно с этим, в сети появились фотографии другого самолета с V-образными крыльями, который предварительно обозначили как J-50.

Публикация фото J-36 произошла на фоне усиления соперничества между США и Китаем в области разработки истребителей следующего поколения. По мнению аналитиков, этот шаг демонстрирует, что Китай стремится продемонстрировать свои достижения в сфере технологий и военной мощи. Разработка истребителей шестого поколения в Поднебесной началась в конце 2010-х годов, и первый летный тест состоялся в прошлом году, что указывает на стремительный прогресс.

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Однако западные эксперты полагают, что программа создания J-36 все еще находится на ранней стадии. Первые концептуальные проекты истребителя появились лишь в конце 2022 года, что делает переход к реальному прототипу за два-три года довольно необычным. Основные сложности связаны с разработкой программного обеспечения и интеграцией различных систем, что требует времени для достижения полной функциональности.

По оценкам, J-36 значительно больше и тяжелее своих предшественников. Его вес варьируется от 45 до 54 тонн, тогда как J-20 весит около 34–37 тонн. Конструкция с тремя двигателями отличается от традиционных решений, где обычно используются два двигателя. Эта конфигурация может обеспечить большую тягу и возможность нести тяжелую полезную нагрузку, однако она также требует более сложного обслуживания и может привести к повышенному расходу топлива.

Китайская программа разработки двигателей, таких как WS-15, нацелена на создание мощных и эффективных моторов для истребителей. Ранее Пекин полагался на российские двигатели, но теперь стремится развивать свои собственные технологии. Хотя двигатели J-36 не выглядят особенно продвинутыми, использование трех двигателей может указывать на то, что Китай продолжает работу над созданием оптимального решения для своих истребителей шестого поколения.