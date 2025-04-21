Анализ данных авиационной безопасности показал, что дроны в США представляют растущую угрозу для пассажирских авиарейсов. В прошлом году две трети опасных сближений у аэропортов были связаны именно с беспилотниками.

За последние годы дроны превратились в серьезную проблему для авиации США. Согласно данным агентства Ассошиэйтед Пресс, с 2014 года количество инцидентов с беспилотниками возросло в разы. Особенно тревожная ситуация сложилась около тридцати самых загруженных аэропортов США, где дроны стали причиной большинства опасных сближений.

Эксперты связывают эту тенденцию с ростом популярности любительских квадрокоптеров. По оценкам FAA, в стране сейчас используется более миллиона беспилотников. Наибольшую опасность они представляют в зонах взлета и посадки, где маршруты дронов пересекаются с траекториями пассажирских лайнеров.