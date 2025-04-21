AMD считает, что будущее ИИ — в локальной обработке данных на смартфонах и ноутбуках. Компания намерена бросить вызов NVIDIA, делая ставку на энергоэффективные решения для периферийных устройств.

AMD видит перспективы искусственного интеллекта не в гигантских дата-центрах, а в обычных устройствах — смартфонах, ноутбуках и других гаджетах. Технический директор компании Марк Пейпермастер заявил, что со временем большая часть вычислений ИИ будет выполняться локально, а не в облаке. Это может изменить расстановку сил на рынке, где ныне доминирует NVIDIA.

Сейчас крупные технологические компании вроде Microsoft и Google вкладывают огромные средства в облачные ИИ-решения. Но AMD уверена, что рост затрат на такие системы заставит их пересмотреть подход. Вместо дорогих серверных кластеров спрос сместится в сторону энергоэффективных чипов для мобильных устройств.

Компания уже готовится к этому сценарию. Новые APU, такие как Strix Point и Strix Halo, разрабатываются с упором на локальную обработку ИИ. Они смогут запускать сложные модели прямо на устройстве, без постоянного подключения к облаку. Это не только снизит затраты, но и улучшит отзывчивость приложений — от голосовых ассистентов до генеративного ИИ.

Пейпермастер отмечает, что переход на периферийные вычисления зависит от появления «убийственных» приложений, способных работать автономно на периферийных устройствах. Пока такие решения только появляются, но AMD считает, что процесс ускорится в ближайшие годы.

NVIDIA пока лидирует в обучении ИИ-моделей, но AMD рассчитывает перехватить инициативу в сегменте локальных вычислений. Если прогнозы верны, конкуренция между компаниями сместится из дата-центров в карманы пользователей.