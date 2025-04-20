Volkswagen анонсировал обновленный седан Lavida Pro для китайского рынка. Модель получила новый дизайн, увеличенные габариты и два варианта двигателей.

Volkswagen постепенно обновляет модельный ряд для китайского рынка, и следующим шагом станет выход седана Lavida Pro. Это вторая генерация модели, построенная на платформе MQB. Внешне автомобиль заметно изменился: производитель полностью переработал кузовные панели и оптику, сохранив при этом прежнюю колесную базу.

Главная особенность нового Lavida Pro — стилистика, напоминающая флагманский Passat. Задняя часть получила сквозные светодиодные фонари и подсвеченный логотип, а скрытые выхлопы добавили облику лаконичности. Длина кузова увеличилась на 4 см, но салон остался прежним по вместимости.

Под капотом — два бензиновых двигателя. Базовый 1.5-литровый атмосферник развивает 110 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатым автоматом. Более мощная версия оснащена турбомотором EA211 Evo II (160 л.с.) и 7-ступенчатым роботом DSG. Продажи начнутся в третьем квартале, а премьера может состояться уже в ближайшие дни.

Параллельно Volkswagen готовит к дебюту лифтбек Lamando, который окажется немного крупнее и дороже Lavida Pro. Его топовая версия GTS получит 2.0-литровый турбодвигатель на 220 л.с.