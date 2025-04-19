Аналитик колумбийской кофейной индустрии предполагает, что текущий рост цен на кофе приближается к пределу. Рынок может столкнуться с коррекцией после рекордных показателей начала 2024 года.

Резкий рост цен на кофе, наблюдавшийся в последние месяцы, вряд ли будет продолжаться бесконечно. Такую оценку ситуации на рынке дают представители кофейной отрасли, включая Себастьяна Сулуага, представителя колумбийской компании Macondo Coffee.

В начале 2024 года биржевые котировки арабики достигли исторического максимума — свыше 9 500 долларов за тонну. Однако с апреля цены начали снижаться, потеряв около 8,5% стоимости. При этом с января 2023 года подорожание составило почти 80%.

Сулуага связывает недавний скачок цен с несколькими факторами:

активность спекулянтов на товарных биржах,

сокращение предложения из-за климатических аномалий,

рост логистических издержек.

На текущую ситуацию уже реагируют участники рынка. Колумбийские поставщики, например, стали чаще отправлять в Россию более доступные сорта вместо премиального спешелти-кофе. Многие кофейни также пересматривают ассортимент, делая ставку на демократичные варианты напитков.

Представитель колумбийской компании отметил, что дальнейшая динамика цен будет зависеть от потребительского спроса. Если покупатели начнут массово отказываться от дорогого кофе в пользу альтернативных напитков, это может ускорить коррекцию рынка.

При этом эксперт подчеркнулт, что разные сорта кофе будут демонстрировать различное ценовое поведение. Массовые коммерческие сорта быстрее реагируют на рыночные колебания, тогда как элитные линейки сохраняют стабильность.