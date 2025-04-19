Tesla отложила выпуск более доступной версии Model Y. Аналитики считают, что это решение может положительно сказаться на прибылях компании.

Tesla временно приостановила планы по выпуску удешевленной версии Model Y. Первоначально компания планировала предложить вариант с упрощенной комплектацией — меньшей батареей, базовым экраном и ограниченными характеристиками. Однако сейчас проект отложен на неопределенный срок.

Эксперты видят в этой задержке рациональное решение. Бюджетная модель могла переключить на себя часть спроса с более дорогих и прибыльных для Tesla конфигураций. Гэри Блэк из Future Fund отмечает, что такой шаг мало повлиял бы на общий рост продаж, но снизил бы среднюю прибыль с каждого проданного автомобиля.

Ситуация усложняется внешними факторами. Недавно Tesla отказалась от импорта китайских комплектующих для Cybercab и Semi из-за высоких пошлин. Это решение уже повлияло на производственные планы в Техасе и Неваде. В таких условиях компания, вероятно, сосредоточилась на сохранении рентабельности существующих моделей.

Первоначально предполагалось, что новая доступная модель поможет Tesla конкурировать с BYD Dolphin и Volkswagen ID.3 на китайском рынке. Однако вместо ожидаемого компактного хэтчбека компания планировала выпустить упрощенную версию Model Y. Теперь же этот проект временно заморожен.

Сложившаяся ситуация демонстрирует, как глобальные торговые ограничения влияют на стратегические решения автопроизводителей. Для Tesla сейчас важнее стабилизировать существующие производственные цепочки, чем расширять линейку моделей. Временная пауза с бюджетной Model Y может дать компании возможность перегруппировать силы и сосредоточиться на наиболее прибыльных направлениях.