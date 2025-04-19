Компания Great Wall Motor запустила продажи обновленного гибридного внедорожника Haval Xiaolong Max. За первые 24 часа модель получила более 16 000 предзаказов.

Great Wall Motor представила второе поколение гибридного внедорожника Haval Xiaolong Max PHEV. Модель появилась в продаже 16 апреля и за первые сутки собрала 16 368 предварительных заказов. Производитель предлагает пять комплектаций по цене от 131 800 до 169 800 юаней (1461622–1883082 руб. по курсу на 19.04.25).

Автомобиль сохранил узнаваемый дизайн с матричными фарами из 72 светодиодов, сквозной световой полосой и задними фонарями из 332 LED-элементов. Габариты кузова составляют 4780 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1725 мм в высоту при колесной базе 2810 мм. Покупатели могут выбрать один из пяти цветов, включая необычный оттенок «аврора-зеленый».

Технические характеристики включают гибридную систему Hi4 с бензиновым двигателем 1.5 л (114 л.с.) и двумя электромоторами. Суммарная мощность достигает 319 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6.8 секунды. В зависимости от комплектации доступны аккумуляторы на 18.74 или 27.54 кВт·ч, обеспечивающие запас хода на электротяге 110 или 165 км по циклу CLTC.

Салон получил 14.6-дюймовый сенсорный экран с голосовым управлением, проекционный дисплей и до 28 мест для хранения вещей. Багажник объемом 540 литров можно увеличить до 1366 литров. В списке опций — вентилируемые сиденья с массажем, подогрев руля и беспроводная зарядка.

Новинка оснащена системой помощи водителю Coffee Pilot Plus с тремя радарами и семью камерами. Комплекс обеспечивает частичное автономное движение по городу и трассе. Производитель пока не раскрывает полный перечень функций безопасности.

Быстрая зарядка восстанавливает заряд батареи с 30% до 80% за 20-30 минут. Полная зарядка от бытовой сети занимает 3-4 часа. Модель уже доступна для заказа в Китае, но данные о мировом релизе пока отсутствуют.