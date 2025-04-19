Great Wall Motor представила второе поколение гибридного внедорожника Haval Xiaolong Max PHEV. Модель появилась в продаже 16 апреля и за первые сутки собрала 16 368 предварительных заказов. Производитель предлагает пять комплектаций по цене от 131 800 до 169 800 юаней (1461622–1883082 руб. по курсу на 19.04.25).
Автомобиль сохранил узнаваемый дизайн с матричными фарами из 72 светодиодов, сквозной световой полосой и задними фонарями из 332 LED-элементов. Габариты кузова составляют 4780 мм в длину, 1895 мм в ширину и 1725 мм в высоту при колесной базе 2810 мм. Покупатели могут выбрать один из пяти цветов, включая необычный оттенок «аврора-зеленый».
Технические характеристики включают гибридную систему Hi4 с бензиновым двигателем 1.5 л (114 л.с.) и двумя электромоторами. Суммарная мощность достигает 319 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 6.8 секунды. В зависимости от комплектации доступны аккумуляторы на 18.74 или 27.54 кВт·ч, обеспечивающие запас хода на электротяге 110 или 165 км по циклу CLTC.
Салон получил 14.6-дюймовый сенсорный экран с голосовым управлением, проекционный дисплей и до 28 мест для хранения вещей. Багажник объемом 540 литров можно увеличить до 1366 литров. В списке опций — вентилируемые сиденья с массажем, подогрев руля и беспроводная зарядка.
Новинка оснащена системой помощи водителю Coffee Pilot Plus с тремя радарами и семью камерами. Комплекс обеспечивает частичное автономное движение по городу и трассе. Производитель пока не раскрывает полный перечень функций безопасности.
Быстрая зарядка восстанавливает заряд батареи с 30% до 80% за 20-30 минут. Полная зарядка от бытовой сети занимает 3-4 часа. Модель уже доступна для заказа в Китае, но данные о мировом релизе пока отсутствуют.