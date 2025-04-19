С 2025 года российские школы перейдут на единое расписание уроков. Нововведение позволит точнее учитывать нагрузку педагогов и упорядочит учебный процесс.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о введении единого расписания уроков в российских школах. Реформа начнет действовать с 1 сентября 2025 года вместе с другими изменениями, включая единые учебные программы и нормирование проверочных работ.

Новая система поможет контролировать нагрузку учителей — учитывать количество проведенных уроков и число учащихся в классах. По словам министра, это сделает учебный процесс более прозрачным. Одновременно вводятся ограничения: проверочные и контрольные работы теперь не должны занимать больше 10% от общего числа уроков.

Инициатива появилась на фоне обсуждения проблемы перегруженности школьников. По данным экспертов, 70-80% детей жалуются на усталость от учебы. Власти обещают сделать образование более сбалансированным, хотя некоторые специалисты ранее критиковали подобные меры за излишнюю унификацию.

Параллельно Минпросвещения работает над созданием единых учебников по основным предметам. Линейки по русскому языку, литературе и истории уже проходят апробацию. Реформа продолжает курс на централизацию образования, начатый в 2022 году с принятием закона о федеральных образовательных программах.

Изменения затронут все российские школы, которые ранее могли самостоятельно разрабатывать расписания и программы в рамках госстандартов. Теперь эти вопросы будут регулироваться на федеральном уровне.