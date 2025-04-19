В Пекине прошел первый полумарафон с участием человекоподобных роботов. Машины от разных производителей преодолели дистанцию в 21 км, но не все справились с задачей.

Стало известно, что в Пекине состоялся необычный полумарафон: на старт вместе с людьми вышли 21 робот. Организаторы назвали это событие первым в мире забегом, где машины соревновались наравне с человеком.

Роботы отличались по дизайну и возможностям. Одни были ростом меньше 120 см, другие достигали 1,8 метра. Некоторые модели умели улыбаться и подмигивать, а один даже носил боксерские перчатки. Несмотря на подготовку, не все справились с дистанцией: один упал сразу после старта, другой врезался в ограждение.

Победителем стал Tiangong Ultra от Пекинского инновационного центра робототехники. Он преодолел 21 км за 2 часа 40 минут, сменив батареи всего три раза. Разработчики объяснили его успех длинными ногами и алгоритмом, имитирующим человеческий бег.

Эксперты сомневаются в практической пользе таких забегов. Алан Ферн, профессор робототехники, отметил, что алгоритмы для бега роботов разработаны давно, и подобные демонстрации не доказывают готовность применить роботов на производстве или в быту.

Китай активно инвестирует в робототехнику, надеясь стимулировать экономический рост. Однако пока участие машин в марафонах остается скорее зрелищем, чем прорывом.