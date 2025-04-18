В минувшем году россияне потратили на золотые украшения с бриллиантами 106 миллиардов рублей, что на 25% превышает показатели предыдущего года. Такие данные приводит ювелирная компания "Алькор" в своем исследовании.
Средняя цена типового золотого кольца с бриллиантом выросла на 23-28%, что эксперты связывают с подорожанием драгоценных металлов на мировых рынках. Покупатели приобретают такие изделия как для личного пользования, так и в качестве долгосрочных инвестиций.
Параллельно наблюдается рост спроса на более доступные серебряные украшения с бриллиантами — объем их продаж достиг 2 миллиардов рублей. Эта тенденция позволяет ювелирным компаниям компенсировать снижение доступности золотых изделий.