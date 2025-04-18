Немецкий концерн Rheinmetall расширяет производство боеприпасов в Испании, что сделает эту страну крупнейшим производителем снарядов в Европе. Инвестиции превысят 600 миллионов евро.

На фоне растущего спроса на боеприпасы в Европе происходит неожиданный сдвиг в географии производства. Немецкий оборонный гигант Rheinmetall делает ставку на Испанию, где его дочернее предприятие Rheinmetall Expal Munitions готовится стать крупнейшим производителем снарядов на континенте.

После получения заказа на 21 миллион евро в начале года компания кардинально меняет планы. Вместо запланированных объемов завод под Мадридом будет выпускать 450 тысяч снарядов ежегодно. Для сравнения — строящийся в Германии аналогичный комплекс сможет производить на 100 тысяч снарядов меньше.

Это решение имеет несколько причин:

- развитая промышленная база Испании;

- наличие квалифицированных кадров;

- лояльное регулирование;

- доступ к морским транспортным маршрутам.

Эксперты отмечают, что такой шаг соответствует стратегии ЕС по снижению зависимости от американских поставок. Однако полностью отказаться от сотрудничества с США пока невозможно — часть компонентов Rheinmetall продолжит закупать на своих десяти американских заводах.