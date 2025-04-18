Федеральная антимонопольная служба обнаружила картельный сговор на сумму 444 млн рублей при проведении госзакупок. Участники использовали схему "таран" для поддержания завышенных цен.

Федеральная антимонопольная служба выявила масштабную схему сговора при проведении государственных торгов. Двенадцать компаний подозреваются в координации действий для искусственного поддержания цен на поставки строительных материалов, оборудования и спецодежды для бюджетных учреждений Москвы и области.

По данным ведомства, участники картеля использовали тактику "таран" — заранее договаривались о победителе и минимальном снижении цены. Общая сумма затронутых контрактов превысила 444 миллиона рублей. В случае доказательства вины компаниям грозят значительные штрафы — до 15% от выручки по каждому нарушающему закон контракту.

ФАС продолжает расследование. Специалисты анализируют все проведенные подозреваемыми компаниями торги за последние три года. Ведомство намерено добиться полного возмещения ущерба, нанесенного государственным заказчикам.