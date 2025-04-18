Федеральная антимонопольная служба выявила масштабную схему сговора при проведении государственных торгов. Двенадцать компаний подозреваются в координации действий для искусственного поддержания цен на поставки строительных материалов, оборудования и спецодежды для бюджетных учреждений Москвы и области.
По данным ведомства, участники картеля использовали тактику "таран" — заранее договаривались о победителе и минимальном снижении цены. Общая сумма затронутых контрактов превысила 444 миллиона рублей. В случае доказательства вины компаниям грозят значительные штрафы — до 15% от выручки по каждому нарушающему закон контракту.
ФАС продолжает расследование. Специалисты анализируют все проведенные подозреваемыми компаниями торги за последние три года. Ведомство намерено добиться полного возмещения ущерба, нанесенного государственным заказчикам.