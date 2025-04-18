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«Яндекс» предлагает ограничить количество самокатов в городах для повышения безопасности
«Яндекс» предложил меры по регулированию аренды самокатов, включая ограничение их числа в городах. Эти шаги направлены на улучшение безопасности пользователей и пешеходов.

В последние годы аренда электросамокатов стала популярной в городах России, однако с ростом их числа возникли и проблемы. В ответ на это «Яндекс» предложил ряд мер, которые должны улучшить ситуацию на дорогах и тротуарах. Основное внимание уделено ограничению количества самокатов и снижению их максимальной скорости.

Одним из ключевых предложений является введение ограничения на общее количество самокатов, которые могут быть размещены в каждом городе. Это, по мнению компании, поможет избежать перегрузки городской инфраструктуры и улучшит порядок на тротуарах. Также «Яндекс» предлагает снизить максимальную скорость самокатов до 20 км/ч, пока не будет создана специализированная инфраструктура для безопасного передвижения на более высокой скорости.

Представители компании отмечают, что большинство пользователей самокатов ведут себя аккуратно, однако некоторые допускают резкие маневры, что создает неудобства для пешеходов. В связи с этим «Яндекс» также предлагает ввести обязательные штрафы за серьезные нарушения и контроль за соблюдением правил.

Еще одной инициативой является внедрение систем верификации для проверки возраста пользователей. Это позволит предотвратить доступ к самокатам для детей и подростков, что, по мнению компании, важно для повышения безопасности. В качестве одного из способов верификации предлагается использовать платформу «Госуслуги».

На фоне этих предложений, некоторые сервисы аренды уже начали тестировать снижение максимальной скорости до 20 км/ч на тротуарах. Это должно помочь уменьшить количество инцидентов, связанных с неосторожным поведением пользователей. В 2023 году были внесены изменения в правила дорожного движения, касающиеся использования электросамокатов, что также повлияло на регулирование этого вида транспорта.

Тем не менее, мнения участников рынка разделяются. Некоторые компании, такие как Whoosh, считают, что ограничение количества самокатов не является необходимым, и акцентируют внимание на важности развития инфраструктуры. В то же время, «МТС Юрент» поддерживает идею квотирования, указывая на необходимость соответствия количества самокатов численности населения и состоянию инфраструктуры.

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#безопасность #яндекс #регулирование #аренда #самокаты
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