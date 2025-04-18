Пляжи Анапы закрыты для купания по решению Роспотребнадзора. Ведомство продолжает мониторить экологическую ситуацию на черноморском побережье.

Старт пляжного сезона в Анапском районе омрачен решением Роспотребнадзора о запрете купания. Лабораторные исследования подтвердили несоответствие качества морской воды санитарным требованиям на 150 пляжах. При этом другие параметры курортной инфраструктуры — от качества воздуха до продуктов питания — остаются в норме.

Оперативные службы уже работают на новых участках загрязнения, обнаруженных в прибрежной зоне. Эксперты объясняют, что восточные районы края защищены от распространения нефтепродуктов естественными морскими течениями. Ведомство гарантирует регулярный мониторинг ситуации, однако сроки снятия ограничений пока не называет.