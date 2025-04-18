В 2024 году российские покупатели потратили 4,91 трлн рублей на новые автомобили, причем 60% этой суммы пришлось на китайские марки. Лидером продаж стал бренд Geely.

Российский автомобильный рынок в 2024 году показал впечатляющий рост — покупатели приобрели новых машин на сумму почти 5 трлн рублей. Согласно данным агентства «Автостат», большую часть этих денег — около 60% — потратили на китайские бренды.

Абсолютным лидером среди китайских производителей стала компания Geely. На ее модели россияне потратили 549 млрд рублей. Восемь автомобилей марки, представленных на нашем рынке, охватывают широкий ценовой диапазон — от бюджетного седана Emgrand за 2,2 млн рублей до премиального кроссовера Monjaro стоимостью от 4,5 млн рублей.

Второе место занял Haval с результатом в 515 млрд рублей. Бренд предлагает россиянам 12 моделей, часть из которых собирают на местных заводах в Тульской и Калужской областях. Самые доступные варианты — кроссоверы Jolion и M6 — можно приобрести за 1,9 млн рублей, тогда как за внедорожник H9 просят от 4,3 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров Chery с объемом продаж на 459 млрд рублей. Восемь моделей бренда в России включают как недорогой Tiggo 4 Pro за 1,7 млн рублей, так и флагманский Tiggo 9 стоимостью от 4,75 млн рублей.

Среди других китайских марок выделяются Changan (305 млрд рублей) и Lixiang (192 млрд), последний из которых поставляется через параллельный импорт. Всего же в топ-10 вошли восемь китайских брендов, включая Exeed, Tank и Omoda.

Общее количество проданных в России новых автомобилей составило 1,57 млн единиц — на 48,4% больше, чем в 2023 году. По числу реализованных машин лидирует Haval (190 624 шт.), за ним следуют Chery (157 040 шт.) и Geely (149 118 шт.). Эти цифры подтверждают, что китайские производители прочно закрепились на российском рынке, предлагая широкий выбор моделей для разных категорий покупателей.