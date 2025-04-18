Президент России утвердил изменения в военной форме для армии и спецслужб. Нововведения касаются знаков различия, полевой экипировки и женской формы.

Президент Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы для армии и силовых структур. Нововведения затронут как повседневную, так и полевую экипировку, а также введут дополнительные знаки отличия для различных категорий военнослужащих.

Согласно документу, офицеры, прапорщики и курсанты получат новые элементы оформления формы, включая обновленные нашивки и шитье. Особые изменения коснутся высшего командного состава ФСБ и Главного управления спецпрограмм. Сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) теперь будут носить фуражки и погоны с васильковыми кантами — это отличие станет их новой визитной карточкой.

Не осталась без внимания и полевая форма. Для разведчиков и оперативных сотрудников ФСБ разработаны усовершенствованные комплекты экипировки, адаптированные под разные климатические условия. В перечень вошли камуфляжные куртки, утепленные головные уборы, термобелье и специализированная обувь.

Отдельные корректировки внесены в женскую форму, особенно для служащих в морских частях и учебных заведениях ФСБ. Также обновлены элементы морского обмундирования, включая погоны для офицеров ВМФ и сотрудников ФСБ, проходящих службу на флоте.

Указ отменяет ряд устаревших норм, действовавших с 2014 по 2020 год. Все изменения вступают в силу немедленно и будут реализованы в рамках текущего финансирования силовых ведомств.

Это не первое обновление формы в последнее время. Еще в ноябре 2024 года Росгвардия ввела новые элементы для женщин-военнослужащих, заменив традиционные пилотки на шляпы синего цвета с кантами в зависимости от звания. Теперь этот тренд на модернизацию военного обмундирования получает дальнейшее развитие.