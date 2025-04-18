МТС начала необычный эксперимент — в петербургском салоне связи появились автомобили AITO Seres М7. Компания рассчитывает таким образом увеличить трафик в своих розничных точках.

Во флагманском салоне МТС в петербургской «Галерее» теперь можно не только купить телефон или подключить тариф, но и присмотреть себе новый автомобиль. Оператор связи разместил в торговом зале гибридные кроссоверы AITO Seres М7 — результат сотрудничества китайских компаний Huawei и Seres.

Этот эксперимент — часть стратегии по увеличению посещаемости салонов. По словам представителей компании, после появления автомобилей трафик точки вырос на 25%. Если пилотный проект окажется успешным, машины могут появиться еще в десяти крупных салонах МТС по стране.

Партнером оператора выступил дистрибьютор «МБ РУС» (бывшее подразделение Mercedes-Benz). Пока неясно, какую выгоду получает МТС от этой схемы — возможно, процент с продаж или фиксированную плату за размещение. В перспективе компания рассматривает возможность прямых продаж авто, в том числе через собственный онлайн-канал.

Ритейл операторов связи действительно нуждается в свежих решениях. По данным аналитиков, в 2024 году посещаемость салонов упала на 4-7% по сравнению с прошлым годом. Покупатели все чаще выбирают гаджеты онлайн, особенно если уже знакомы с моделью. Автомобили в этом смысле — товар другого порядка. Их сложно купить, не увидев вживую, что теоретически может вернуть людей в офлайн.

Однако эксперты сомневаются в массовом потенциале такого формата. Большинство салонов МТС слишком малы для демонстрации автомобилей — машины едва помещаются в торговом зале. Да и сам процесс покупки авто требует тест-драйвов и длительных консультаций, что плохо сочетается с форматом салона связи.

Тем не менее, у МТС есть козырь — огромная база данных о клиентах. Зная привычки и маршруты абонентов, оператор может точечно предлагать автомобили тем, кто действительно заинтересован в покупке. Пока это лишь эксперимент, но если он сработает, мы можем увидеть автосалоны в самых неожиданных местах.