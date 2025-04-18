Установка мощностью 2 МВт использует технологии, разработанные на основе рассекреченных американских исследований.

В пустыне Гоби заработала необычная энергетическая установка. Китайские инженеры ввели в эксплуатацию первый в мире действующий реактор, использующий торий в качестве топлива. Мощность экспериментальной станции пока невелика — всего 2 мегаватта тепловой энергии, но сам факт ее работы уже называют технологическим прорывом.

Реактор использует технологию расплавленных солей, которая была разработана американскими учеными в 1960-х годах, но затем заброшена. Китайские специалисты из Шанхайского института прикладной физики тщательно изучили рассекреченные документы, воспроизвели эксперименты и значительно доработали концепцию. Главное отличие новой установки — возможность перезаправки топлива без остановки работы, что было продемонстрировано в октябре 2024 года.

Торий привлекает энергетиков несколькими преимуществами. Этот элемент встречается в земной коре в три раза чаще урана, а его запасов в одной только Внутренней Монголии хватит, чтобы обеспечивать Китай энергией тысячи лет. Отходы ториевого цикла менее опасны и не подходят для создания ядерного оружия. Сам реактор работает при атмосферном давлении и физически не может перегреться — расплавленная соль при превышении температуры просто расширяется и замедляет реакцию.

Сейчас в Китае уже строят более мощную версию реактора на 10 МВт, которую планируют запустить к 2030 году. Если испытания пройдут успешно, технология может совершить переворот в энергетике — особенно в засушливых регионах, где обычные АЭС строить невыгодно из-за высокого расхода воды.

Американские эксперты пока скептически оценивают перспективы технологии, указывая на нерешенные проблемы с коррозией материалов. Но китайские инженеры уверены — они на правильном пути. Как заметил руководитель проекта Сюй Хунцзе, иногда черепаха действительно обгоняет заснувшего зайца.