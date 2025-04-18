Консорциум во главе со SpaceX стал фаворитом тендера на создание спутникового компонента системы противоракетной обороны "Золотой купол" по нестандартной "подписной модели". Проект предусматривает развертывание 400-1000 специализированных спутников.

В рамках реализации амбициозного проекта «Золотой купол» – системы глобальной противоракетной обороны – администрация Трампа рассматривает предложения от частных космических компаний. По данным Reuters, консорциум в составе SpaceX, Palantir и Anduril стал основным претендентом на создание спутникового компонента этой системы.

Проект предполагает развертывание орбитальной группировки из 400-1000 космических аппаратов, которые будут отслеживать пуски ракет по всему миру. Отдельный флот из 200 ударных спутников (их разработку SpaceX не затрагивает) сможет перехватывать угрозы с помощью ракет или лазеров. Интересно, что SpaceX предложила нестандартную «подписную модель» – правительство США будет платить за доступ к системе, а не владеть ею напрямую.

Эксперты отмечают несколько факторов в пользу SpaceX. Компания уже имеет опыт развертывания крупных спутниковых группировок Starlink и регулярно запускает секретные аппараты для разведки. Ее ракеты Falcon 9 могут быстро вывести на орбиту необходимое количество спутников. Предварительная стоимость только «сенсорного слоя» оценивается в 6-10 миллиардов долларов.

Однако проект вызывает вопросы. Некоторые чиновники Пентагона скептически относятся к подписной модели, опасаясь потери контроля над критически важной системой. Эксперты по безопасности сомневаются в технической осуществимости — для надежной защиты могут потребоваться десятки тысяч спутников. Политиков беспокоит конфликт интересов: Маск одновременно является советником Трампа и владельцем компании-подрядчика.

Традиционные оборонные гиганты – Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman – тоже претендуют на участие в проекте. Но технологические стартапы, похоже, получают неожиданное преимущество. Окончательное решение ожидается в 2026 году, но первые элементы системы могут появиться на орбите в ближайшие годы.

Для SpaceX это шанс закрепиться в прибыльном секторе оборонных контрактов. Для Пентагона – возможность получить современную систему за рекордные сроки. Но главный вопрос – сможет ли «Золотой купол» действительно защитить США или станет очередной дорогой и уязвимой технологической утопией.