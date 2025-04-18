Федеральный суд США признал, что Google незаконно монополизировал рынок цифровой рекламы. Теперь компанию могут заставить изменить структуру своего рекламного бизнеса.

Американский суд вынес вердикт, который может изменить всю систему онлайн-рекламы. Судья Леони Бринкема постановила, что Google годами нарушала антимонопольное законодательство, контролируя ключевые звенья рынка цифровой рекламы. Компания не просто доминировала — она искусственно ограничивала конкуренцию, что в итоге ударило по издателям и потребителям.

Это уже третье крупное антимонопольное поражение Google за последний год. Ранее суды признали незаконной монополию компании в сфере поиска и магазина приложений. Но нынешнее решение особо значимо — оно касается основного источника доходов корпорации. Google контролирует инструменты и для рекламодателей, и для издателей, плюс владеет крупнейшей рекламной биржей.

Компания намерена обжаловать решение, утверждая, что ее сервисы популярны из-за эффективности, а не из-за монополии. Юристы Google также указывают на присутствие Amazon и других крупных игроков. Но судью эти аргументы не убедили — она сочла, что компания сознательно подавляла конкурентов.

Теперь дело переходит на новую стадию, где будут решать, какие именно меры применить к Google. Возможные решения варьируются от штрафов до принудительного разделения бизнеса. Возможно, компании придется продать часть активов, включая рекламные платформы.

Параллельно с этим Google сталкивается с антимонопольными исками по всему миру. На этой неделе японские регуляторы вынесли предписание компании, а в Великобритании подан коллективный иск на 5 миллиардов фунтов. Все это часть глобального тренда — власти разных стран больше не готовы мириться с всевластием техногигантов.

Для издателей и рекламодателей решение суда может означать более справедливые условия работы. Но простые пользователи вряд ли сразу заметят перемены — любые изменения в отрасли будут происходить постепенно. Главный вопрос сейчас — насколько радикальными окажутся меры против Google и смогут ли они реально изменить рынок.