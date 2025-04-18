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Федеральный суд США признал рекламную монополию Google незаконной
Федеральный суд США признал, что Google незаконно монополизировал рынок цифровой рекламы. Теперь компанию могут заставить изменить структуру своего рекламного бизнеса.

Американский суд вынес вердикт, который может изменить всю систему онлайн-рекламы. Судья Леони Бринкема постановила, что Google годами нарушала антимонопольное законодательство, контролируя ключевые звенья рынка цифровой рекламы. Компания не просто доминировала — она искусственно ограничивала конкуренцию, что в итоге ударило по издателям и потребителям.  

Это уже третье крупное антимонопольное поражение Google за последний год. Ранее суды признали незаконной монополию компании в сфере поиска и магазина приложений. Но нынешнее решение особо значимо — оно касается основного источника доходов корпорации. Google контролирует инструменты и для рекламодателей, и для издателей, плюс владеет крупнейшей рекламной биржей.  

Компания намерена обжаловать решение, утверждая, что ее сервисы популярны из-за эффективности, а не из-за монополии. Юристы Google также указывают на присутствие Amazon и других крупных игроков. Но судью эти аргументы не убедили — она сочла, что компания сознательно подавляла конкурентов.  

Теперь дело переходит на новую стадию, где будут решать, какие именно меры применить к Google. Возможные решения варьируются от штрафов до принудительного разделения бизнеса. Возможно, компании придется продать часть активов, включая рекламные платформы.  

Параллельно с этим Google сталкивается с антимонопольными исками по всему миру. На этой неделе японские регуляторы вынесли предписание компании, а в Великобритании подан коллективный иск на 5 миллиардов фунтов. Все это часть глобального тренда — власти разных стран больше не готовы мириться с всевластием техногигантов.  

Для издателей и рекламодателей решение суда может означать более справедливые условия работы. Но простые пользователи вряд ли сразу заметят перемены — любые изменения в отрасли будут происходить постепенно. Главный вопрос сейчас — насколько радикальными окажутся меры против Google и смогут ли они реально изменить рынок.

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#google #суд #alphabet #антимонопольное дело #цифровая реклама
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