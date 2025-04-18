Китайские ученые впервые создали группировку из трех спутников на дальней ретроградной орбите (DRO) в системе Земля-Луна.

Китай стал первой страной, развернувшей группировку из трех спутников на дальней ретроградной орбите (DRO) в системе Земля-Луна. Эта орбита уникальна — аппараты движутся вокруг Земли в одном направлении, а вокруг Луны в противоположном, что делает их положение крайне стабильным.

DRO требует минимальных затрат топлива для входа и удержания, что делает ее идеальной для долгосрочных миссий. Спутники DRO-A и DRO-B успешно установили связь с ранее запущенным DRO-L, создав автономную сеть для навигации и измерений. Один из аппаратов остался на DRO, другой продолжает маневрировать между Землей и Луной.

Инженеры добились важного прорыва: аппараты вышли на орбиту, потратив в пять раз меньше топлива, чем обычно. Это стало возможным благодаря новой технологии управления полетом. Кроме того, спутники смогли определить свою орбиту всего за три часа — наземным станциям для этого обычно требуется двое суток.

Эта группировка — не просто технический эксперимент. Она станет основой для будущих лунных миссий, обеспечивая точную навигацию, связь и синхронизацию времени для аппаратов на поверхности Луны. Ученые также планируют использовать DRO для фундаментальных исследований, включая квантовую механику и изучение космической среды.

Следующий шаг — изучение других сложных орбит в системе Земля-Луна. Китайские специалисты намерены расширять возможности группировки, делая дальний космос более доступным для исследований.