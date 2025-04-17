Китайские ученые разработали систему, позволяющую дронам автономно выполнять сложные фигуры высшего пилотажа, включая бочки и силовые петли. Технология использует бортовые вычисления, карты и визуальные данные для точного расчета траекторий и избегания препятствий.

В Китае создали систему, которая предоставляет дронам уровень маневренности, ранее доступный только профессиональным пилотам. В отличие от ручного управления, где человек полагается на реакцию и опыт, алгоритмы автономно разбивают сложные фигуры на решаемые отдельные метрики, учитывая безопасность и динамику полета.

Ранние разработки позволяли дронам выполнять простые акробатические элементы, но требовали жестко заданных маршрутов или ручной корректировки. Новая платформа гибко комбинирует маневры, используя два ключевых параметра: пространственную топологию и вариации ориентации. Их называют «аэробатическими намерениями» — система преобразует их в траектории, избегая сингулярностей и нестабильных положений.

Для устойчивости вблизи критических точек применяется метод компенсации рыскания (YCM). Он предотвращает потерю контроля при резких поворотах или переворотах. Дроны тестировали в помещениях и на открытых площадках, где они преодолевали маршруты с препятствиями, выполняя бочки, петли и их комбинации.

Технология использует предзагруженные карты и данные с камер, что исключает зависимость от внешних навигационных систем. Бортовые вычисления анализируют окружение в реальном времени, корректируя траекторию. Это особенно важно в условиях ограниченного пространства, где даже небольшая ошибка приводит к столкновению.

Ученые отмечают, что их подход не просто копирует человеческое управление, а превосходит его за счет точного расчета и отсутствия задержек. Например, при прохождении сложных участков дрон заранее выбирает оптимальный угол и скорость, минимизируя риски столкновения с препятствиями.

Эксперименты подтвердили, что система справляется с задачами, которые ранее требовали участия оператора. Следующий этап — адаптация технологии для коммерческих и промышленных применений, включая инспекцию объектов и доставку в сложных условиях.