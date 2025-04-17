Tesla временно прекратила закупки китайских комплектующих для роботакси Cybercab и грузовика Semi. Решение связано с резким повышением импортных пошлин до 145%.

Tesla приостановила импорт ключевых компонентов из Китая, необходимых для производства роботакси Cybercab и электрического грузовика Semi. Причиной стали новые тарифы администрации Трампа, повысившие пошлины на китайские автозапчасти до 145%.

Первоначально компания планировала начать пробные поставки деталей в ближайшие месяцы, чтобы запустить серийное производство обеих моделей к 2026 году. При пошлине в 34% Tesla еще рассматривала возможность сохранения китайских поставщиков, но пятикратное увеличение ставки сделало импорт нерентабельным.

Сейчас Tesla изучает альтернативные цепочки поставок. В последние годы компания постепенно увеличивала долю американских комплектующих, предвидя возможные торговые ограничения. Однако переход на новые источники может занять время и повлиять на график выпуска новинок.

Осенью 2023 года Tesla анонсировала Cybercab — беспилотное такси без рулевого колеса. Параллельно компания готовила масштабный выпуск грузовика Semi, который пока производился ограниченными партиями.

Администрация Трампа недавно смягчила пошлины для некоторых категорий товаров, включая электронику, но автокомпоненты из Китая остаются под жесткими ограничениями.