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Xiaomi создает отдел и нанимает экс-руководителя Qualcomm для ускорения разработки своих чипов
Xiaomi формирует команду по разработке чипов, чтобы снизить зависимость от сторонних поставщиков. Руководителем назначен бывший топ-менеджер Qualcomm.

Xiaomi решила ускорить разработку собственных процессоров, создав для этого отдельное подразделение. Возглавит команду Цинь Муюн, который ранее занимал руководящую должность в Qualcomm.  

Основная цель — сократить затраты на закупку чипов у Qualcomm и MediaTek, чьи цены продолжают расти. Компания сосредоточится на создании систем-на-кристалле, которые будут использоваться в смартфонах и других устройствах.  

Подразделение будет подчиняться напрямую гендиректору Лей Цзюню, что подчеркивает важность проекта. В 2017 году Xiaomi уже выпускала собственный чип Surge S1, но тогда технология (28 нм) сильно уступала флагманским решениям.  

Сейчас в отрасли обсуждают возможный выход 4-нм процессора от Xiaomi в 2025 году. Однако эксперты считают, что компании стоит сначала наработать опыт на менее сложных чипах, прежде чем переходить к 3-нм технологиям.

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#xiaomi #полупроводники #процессоры #qualcomm #soc #цинь муюн
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