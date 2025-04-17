Компания «РМ КПГ» разработала новый пожарный автомобиль на базе «Валдай 12». Машина отличается увеличенной вместимостью, улучшенной маневренностью и экономным расходом воды при тушении.

В России появился новый пожарный автомобиль, созданный на шасси «Валдай 12». Разработкой занималась компания «РМ КПГ», которая модернизировала конструкцию для удобства пожарных.

Кабина машины объединена с надстройкой, где могут разместиться пять человек в полной экипировке. Автомобиль оснащен цистерной на 2 кубометра воды и баком для пенообразователя объемом 140 литров. Насос подает воду как мощной струей, так и в распыленном режиме, что помогает экономить ресурсы и эффективнее бороться с дымом.

Машина выделяется маневренностью: угол поворота колес достигает 50 градусов, а радиус разворота — всего 8,4 метра. В качестве силовой установки используется дизель ЯМЗ-534 мощностью 169 л.с. с шестиступенчатой коробкой передач.