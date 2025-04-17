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Государство планирует защитить данные пользователей маркетплейсов
Правительство готовит закон о платформенной экономике, который установит единые стандарты для маркетплейсов. Основной акцент — на защите пользователей без ограничения развития технологий.

Работа маркетплейсов в России стала важной частью повседневной жизни граждан. Платформы, такие как Wildberries и Ozon, меняют подход к покупкам, предоставляя пользователям возможность обходиться без посредников. Однако, с ростом популярности таких сервисов возникает необходимость в установлении четких правил, которые обеспечат защиту прав потребителей и безопасность данных.

На конференции Data Fusion вице-премьер Дмитрий Григоренко обсудил с Эльвирой Набиуллиной и экспертами важность регулирования платформенной экономики. По его словам, россияне уже живут в этой экономике, и платформы влияют на все аспекты жизни, включая взаимодействие с государственными услугами. Григоренко отметил, что существующие правила недостаточно прозрачны и едины.

Законопроект "О платформенной экономике", внесенный в правительство в феврале 2025 года, находится на финальной стадии разработки. В него внесено более 200 предложений и поправок. Григоренко указал на то, что без установления правил рынок не сможет функционировать эффективно.

Эксперты подчеркивают, что современные платформы устраняют посредников, но это приводит к новым проблемам. Например, пользователи часто сталкиваются с навязыванием услуг после того, как они предоставляют свои данные. Набиуллина отметила, что многие клиенты не осознают, как их информация может быть использована, и что они фактически соглашаются на широкое распространение своих данных, подписывая соглашения.

Центробанк обеспокоен участившимися жалобами россиян на навязывание услуг. Набиуллина привела примеры, когда после простого запроса о покупке пылесоса пользователи начинают получать предложения о покупке автомобилей или ремонте квартир. Это создает атмосферу недоверия и вызывает опасения по поводу безопасности личных данных.

В качестве решения проблемы ЦБ и правительство работают над созданием единой платформы коммерческих согласий на "Госуслугах". Эта новинка позволит россиянам управлять своими согласиями на передачу данных и при необходимости отзывать их. Набиуллина подчеркнула, что для создания доверенной среды маркетплейсам необходимо больше внимания уделять защите данных клиентов и финансовой отчетности.

Григоренко также отметил, что бизнесу важно не просто собирать данные, а получать именно ту информацию, которая будет полезной. Важно, чтобы государство определило, как и в каком формате эти данные могут быть предоставлены.

Представители Wildberries поддержали инициативу. Четкие правила помогут избежать злоупотреблений и повысят доверие покупателей.

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#россия #wildberries #маркетплейсы #ozon #регулирование #персональные данные #платформа #цифровое регулирование
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