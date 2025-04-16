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Экономист Максим Чирков прогнозирует дальнейшее укрепление рубля на мировой арене
Экономист Максим Чирков считает, что рубль имеет потенциал для дальнейшего укрепления. Эксперт объясняет это недооцененностью валюты и слабостью доллара.

Российская валюта демонстрирует уверенный рост и может продолжить укрепляться. Как отмечает экономист Максим Чирков, рубль остается недооцененным по сравнению с другими мировыми валютами, особенно на фоне ослабления доллара.

Эксперт подчеркивает, что инвесторы, хранившие сбережения в рублях, получили двойную выгоду. Помимо роста курса, они могли зарабатывать на высоких процентных ставках по вкладам и облигациям. Такие условия создают стимулы для вложения средств в российские активы.

Чирков считает текущую тенденцию устойчивой. Высокие ставки продолжают привлекать капитал в банковские депозиты и долговые инструменты, что поддерживает национальную валюту.

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#россия #финансы #рубль #курс валют #экономический прогноз #максим чирков
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