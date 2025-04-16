Кинематографисты из индийской академии MAMI используют iPhone 16 Pro Max для съемки короткометражных фильмов. Они отмечают качество записи 4K 120FPS, стабилизацию и гибкость камер.

iPhone 16 Pro Max становится инструментом для профессиональных кинематографистов. В рамках инициативы MAMI Select: Shot on iPhone индийские режиссеры снимают короткометражные фильмы, используя только камеру смартфона. Проект объединяет опытных мастеров, таких как Конкона Сен Шарма и Ветри Мааран, с молодыми авторами, которые учатся создавать контент без традиционного оборудования.





Один из фильмов — комедийный хоррор «Seeing Red» Шалини Виджаякумар. В нем задействованы 120-миллиметровый объектив, 5-кратный зум и режим 4K 120FPS. Это позволяет снимать плавные замедленные сцены и плотные кадры без дополнительной оптики. Другая работа — психологический триллер «Tinctoria» Амриты Багчи. Она использовала кинематографический режим для динамичного трекинга объектов в воздухе.





Багчи отмечает, что 4K 120 FPS и мощная стабилизация помогают работать быстро даже в жестких условиях. Монтаж она выполняет на MacBook Pro, сохраняя высокое качество материала. Другие фильмы, такие как «Kovarty» Рохина Равиндрана Наира и «Mangya» Чанакьи Вьяса, также сняты на iPhone 16 Pro Max, доказывая, что смартфон может заменить профессиональные камеры в определенных сценариях.

Apple продолжает развивать видеофункции своих устройств. В iPhone 17 Pro и Pro Max ожидаются новые возможности для видеоблогеров и кинематографистов. Вероятно, эти модели тоже будут использоваться в будущих проектах MAMI.